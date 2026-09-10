'Конец сентября может стать переломным': Зеленский рассказал о мирных переговорах

К концу сентября Зеленский ожидает первых результатов мирных переговоров и возможного диалога с Трампом.

https://glavred.info/war/konec-sentyabrya-mozhet-stat-perelomnym-zelenskiy-rasskazal-o-mirnyh-peregovorah-10795715.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры - Зеленский рассказал, когда ожидать результатов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Зеленский ожидает первых результатов переговоров до конца сентября

В Нью-Йорке может состояться встреча Зеленского с Трампом

Перед зимой Киев и партнеры готовят важные решения

Конец сентября может принести первые конкретные результаты переговоров Украины с США и приблизить встречу с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент Украины во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам главы государства, Киев не ожидает по-настоящему содержательного переговорного процесса в период выборов в России. В то же время в конце сентября украинская сторона рассчитывает провести новые контакты с представителями США.

видео дня

"Между нами, я думаю, что у нас не будет действительно серьезных переговоров в период выборов в России. Мы это понимаем, но в конце сентября у нас будет возможность встретиться, я так думаю, с американской командой в Нью-Йорке", - отметил Зеленский.

Подготовка к возможным контактам уже идет. Украинские советники и представители по вопросам национальной безопасности поддерживают постоянную связь с американской стороной и обсуждают формат будущих договоренностей.

"И в течение этого периода каждый день мои советники и советники по вопросам национальной безопасности находятся на связи с американской командой, они обсуждают, каких результатов можно ожидать, как подготовиться к трехсторонней встрече и каков может быть результат после нее", - сообщил президент.

Одной из центральных тем предстоящих контактов может стать ситуация в Чёрном море. Зеленский обратил внимание на действия России против украинского экспорта и подчеркнул, что Киев будет реагировать на попытки Москвы оказывать давление на Украину через морскую торговлю.

"Все партнеры в мире поднимают вопрос о зерне, сельскохозяйственной продукции, которую Россия начала блокировать в Черном море, и мы ответили на это, начали делать то же самое, но мы должны реагировать. В противном случае Россия никогда эту войну не... Потому что она никогда эту войну не почувствует", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно Киев обсуждает с партнерами возможные решения в сфере энергетики и продовольственной безопасности. Президент рассчитывает, что после переговоров в Нью-Йорке сможет подробнее рассказать о возможных договоренностях.

"То же самое касается энергетики. Сейчас мы поднимаем вопрос о потенциальных результатах в области энергетики и продовольственной безопасности. И я думаю, что у нас могут быть результаты, и я смогу быть более откровенным после встречи в Нью-Йорке с президентом Трампом. Надеюсь, что у нас найдется возможность это сделать", - сказал Зеленский.

Президент также предположил, что активизация дипломатических контактов Украины с западными партнерами может спровоцировать Россию на новое усиление ударов. По его мнению, Москва может использовать атаки как инструмент давления и попытку сорвать диалог.

"Я надеюсь, но, зная Россию, когда они слышат, что у нас идут какие-то переговоры где-то с европейцами, с канадцами, с американцами, когда они слышат что-то подобное, они пытаются... усилить атаки на нас, просто чтобы сорвать любые переговоры, чтобы разрушить любой диалог", - отметил Зеленский.

Несмотря на это, Украина продолжит искать дипломатический путь к завершению войны. Зеленский считает, что первые практические результаты могут появиться уже до конца сентября, а к зиме необходимо подготовить важные совместные решения с союзниками.

"Но мы верим в мир, и мы будем двигаться в этом направлении. Есть только один способ - остановить эту войну, другого пути нет. Поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем получить до конца сентября. Но так или иначе, у нас есть договоренность между нами. Мы говорили с американцами, им это нужно. Не только для нас, но и для Европы, и для всего мира – предпринять какие-то решительные шаги перед зимой", - подчеркнул президент Украины.

Когда стоит ожидать прогресса в переговорах - комментарий эксперта

Реальных договоренностей о завершении войны России против Украины до промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не стоит, а переговорный процесс будет проходить на фоне взаимного давления и повышения ставок. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По оценке эксперта, ближайшие контакты между сторонами могут иметь скорее политическое значение, тогда как практическая работа будет продолжаться на других уровнях. В то же время после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября, может появиться возможность для нового формата контактов с участием Киева, Вашингтона и Москвы.

"Переговоры будут. Условно, могут сказать: давайте встретимся в конце сентября. Ну, встретятся, поговорят. Но раньше мы видели гораздо более высокий темп - встречи происходили чуть ли не каждые несколько дней. Сейчас все это уже растягивается. Зеленский тоже понимает, что быстро не будет", - отметил Клочок.

Эксперт не ожидает, что политический процесс в США позволит сторонам быстро прийти к масштабным решениям по поводу войны. По его мнению, каждый из участников будет пытаться использовать собственные рычаги влияния, что затруднит поиск компромисса.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал Клочок.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Путин в течение часа обсуждали Украину и завершение войны. В Кремле отметили, что телефонный разговор был конструктивным и откровенным и свидетельствовал о заинтересованности в продвижении политического урегулирования.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали, что Путин мог использовать разговор с Трампом для продвижения своих максималистских требований. В ISW подчеркнули возможное навязывание США идеи давления на Украину с целью принуждения к капитуляции. В отчете аналитиков отмечается, что Путин систематически предоставляет преувеличенные данные о продвижении на поле боя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел "замечательно" и что, по его мнению, Путин готов заключить соглашение по Украине. Трамп также пояснил, что на пути к соглашению стоит взаимная ненависть между лидерами.

Читайте также:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред