Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу осенью, чтобы она хорошо хранилась зимой - на какую температуру ориентироваться и как правильно собрать урожай.

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При какой температуре стоит начинать уборку столовой свеклы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда лучше всего выкапывать свеклу для зимнего хранения

Как температура и заморозки влияют на урожай

Как правильно подготовить корнеплоды к хранению в погребе

Своевременная уборка столовой свеклы - важный этап осенних работ, от которого в значительной степени зависит способность овощей храниться зимой. Преждевременная уборка не дает корнеплодам полностью созреть, а затягивание со сбором повышает риск повреждения холодом. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, при выборе времени для выкопки стоит ориентироваться не только на календарные сроки, но и на погодные условия и состояние растений.

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Почему свеклу не стоит выкапывать слишком рано

Осенью в листьях свеклы еще продолжаются процессы фотосинтеза, благодаря которым корнеплод продолжает накапливать питательные вещества и сахара. Поэтому слишком ранний сбор может негативно сказаться на его размере, вкусовых качествах и способности к длительному хранению.

Особенно это касается среднепоздних и поздних сортов, которые выращивают именно для зимнего хранения. В то же время ждать устойчивых заморозков также не стоит.

Ориентиром может служить стабильное понижение ночной температуры примерно до +3…+5 °C. Если прогнозируется дальнейшее похолодание или заморозки, уборку лучше не откладывать.

Видео о том, когда нужно выкапывать свеклу, можно посмотреть здесь:

Чем опасны первые заморозки

Свекла частично выступает над поверхностью почвы, поэтому её верхняя часть может пострадать от первых осенних заморозков. Повреждённые холодом ткани хуже хранятся и могут стать очагом развития гнили.

Именно поэтому важно завершить уборку до наступления устойчивых морозов. В то же время выкапывать корнеплоды сразу после резкого похолодания также нежелательно - лучше выбрать сухой день, если это позволяют погодные условия.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Как правильно выкопать свеклу для хранения

Собирать урожай желательно в сухую погоду, когда почва не слишком влажная и легко отделяется от корнеплодов.

Для выкапывания можно использовать садовые вилы или лопату. Инструмент нужно вводить в почву на определенном расстоянии от растения, чтобы не повредить сам корнеплод. Порезы, трещины и сильные вмятины сокращают срок его хранения.

Прилипшую землю не стоит сбивать, постукивая корнеплоды друг о друга. Так можно повредить кожуру. Лучше осторожно очистить овощи руками.

Как подготовить свеклу к хранению

После выкапывания ботву обрезают острым ножом или секатором, оставляя небольшой черешок. Не стоит выкручивать или отрывать листья руками, поскольку это может повредить верхушку корнеплода.

Перед укладкой на хранение свеклу нужно перебрать. Для хранилища подходят плотные, здоровые и неповрежденные корнеплоды. Овощи с порезами, трещинами, признаками гнили или сильными деформациями лучше отложить для использования в ближайшее время.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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