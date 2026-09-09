Лаванда будет густой и пышной: что обязательно нужно сделать с кустом осенью

Осенняя обрезка лаванды - важная процедура, от которой зависит форма куста и его цветение в следующем сезоне.

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Обрезка лаванды осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Когда лучше всего обрезать лаванду осенью

Как правильно обрезать лаванду, чтобы не повредить куст

Как размножить лаванду черенками после обрезки

Лаванда - одно из тех растений, которые могут десятилетиями украшать сад, если правильно ухаживать за ними после окончания цветения. Осень - ключевой период, когда стоит позаботиться об обрезке и размножении, чтобы куст оставался густым, ухоженным и каждый год радовал ароматными цветами.

Главред расскажет, когда и как правильно обрезать лаванду осенью.

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Когда проводить обрезку

Лучшее время для обрезки наступает после того, как цветки теряют декоративность и отцветают, пишет Express. Затягивать с процедурой нельзя, поскольку растению нужно время, чтобы восстановиться и сформировать новые побеги до наступления холодов. Если обрезать слишком поздно, молодые побеги не успеют окрепнуть и могут повредиться зимой.

Как правильно обрезать лаванду

Обрезку рекомендуем проводить достаточно решительно, формируя компактную округлую крону. При этом важно не обрезать растение до старой древесины, ведь с таких участков лаванда плохо восстанавливается. На каждом стебле следует оставлять часть молодых зеленых побегов - именно они дадут новый прирост и создадут плотное покрытие куста.

Правильная обрезка стимулирует образование новых побегов, которые помогут растению пережить холодный период и обеспечат обильное цветение в следующем году.

Использование черенков для размножения

Здоровые черенки после обрезки можно использовать для размножения. Это позволяет заменить старые кусты или создать новые посадки. Лучше всего подходят боковые побеги без цветков. Особенно хорошо укореняются черенки с так называемой "пяткой" - небольшим кусочком коры у основания стебля, который способствует образованию корней.

Черенки высаживают в горшки с лёгким субстратом, оставляя между ними достаточно места. После посадки их нужно хорошо полить и поставить в светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей. Рекомендуем поддерживать умеренную влажность, но избегать застоя воды. В течение нескольких недель черенки формируют корневую систему, а весной их можно пересадить в открытый грунт.

Смотрите видео о том, когда и как правильно обрезать лаванду осенью:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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