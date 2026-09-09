Метро в Киеве будет работать по новому графику: когда изменения вступят в силу

Все станции метро будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок.

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Метро в Киеве будет работать по новому графику / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Пассажиров призывают обращать внимание именно на время закрытия станции для входа

Режим работы подземных станций в качестве укрытий не меняется

С 10 сентября в Киеве изменится график работы столичного метро в связи с сокращением комендантского часа. Все станции метро будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Например, станции метро, которые сейчас открыты для входа до 22:38, с 10 сентября будут открыты для входа до 23:38.

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В то же время пассажиров призывают обращать внимание именно на время закрытия станции для входа, а не на расписание движения отдельных поездов.

"График работы составлен таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию до ее закрытия, могли доехать до любой другой станции метрополитена. При этом режим работы подземных станций в качестве укрытий не меняется", – говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

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