У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

Помощник Путина заявил, что мирные переговоры по поводу войны могут возобновиться в трехстороннем формате.

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Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Переговоры могут возобновиться в формате Украина-США-Россия

Возможное место встречи - Абу-Даби

РФ требует от США прекратить помощь Украине

Переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

По его словам, между сторонами в настоящее время сохраняются определенные контакты, а также обсуждается возможность возвращения к полноценному трехстороннему взаимодействию.

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"Некоторые контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который ранее имел место. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", - заявил Ушаков.

Он также предположил, что в случае возобновления переговоров новые встречи могут проходить в Абу-Даби. По словам Ушакова, представители России и Украины уже встречались там, поэтому переговоры можно продолжить в этом городе.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В то же время Москва выдвинула Вашингтону очередное требование. Ушаков заявил, что США якобы должны полностью прекратить помощь Украине, после чего, по мнению Кремля, урегулирование войны могло бы произойти быстрее. Он также подтвердил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не передавали России так называемую "дорожную карту" по Украине, о которой ранее говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Отдельно Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 8 сентября обсуждался вопрос урегулирования войны против Украины. В то же время конкретных договоренностей он не назвал.

Как на переговоры повлиял визит спецпредставителей Трампа - объяснение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович в интервью "Фактам" заявил, что визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев стал скорее подготовкой к возобновлению переговоров, чем встречей с конкретными договоренностями.

По его словам, американские представители во время поездки оценивали ситуацию и возможности возвращения к дипломатическому процессу. Речь шла, в частности, о потенциальном возобновлении переговоров в трехстороннем или расширенном формате.

"Для американцев это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.

Политолог считает, что после визита шансы на проведение новых переговоров выросли, однако ожидать быстрого прорыва не стоит.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры о дальнейших шагах по урегулированию войны в Украине. Они вели переговоры в более широком формате с участием представителей Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов.

Президент Владимир Зеленский на следующий день провел встречу с представителями США. Стороны охарактеризовали переговоры как содержательные и заявили о готовности продолжать работу. По итогам первой части было отмечено, что к обсуждениям присоединятся Великобритания, Франция и Германия.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил 8 сентября, что состоялся телефонный разговор между президентами по поводу урегулирования войны в Украине. Он сообщил, что разговор длился около часа и касался поездок представителей США в Москву и Киев.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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