Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

Руслана Заклинская
9 сентября 2026, 17:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Помощник Путина заявил, что мирные переговоры по поводу войны могут возобновиться в трехстороннем формате.
У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Переговоры могут возобновиться в формате Украина-США-Россия
  • Возможное место встречи - Абу-Даби
  • РФ требует от США прекратить помощь Украине

Переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

По его словам, между сторонами в настоящее время сохраняются определенные контакты, а также обсуждается возможность возвращения к полноценному трехстороннему взаимодействию.

видео дня

"Некоторые контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который ранее имел место. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", - заявил Ушаков.

Он также предположил, что в случае возобновления переговоров новые встречи могут проходить в Абу-Даби. По словам Ушакова, представители России и Украины уже встречались там, поэтому переговоры можно продолжить в этом городе.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В то же время Москва выдвинула Вашингтону очередное требование. Ушаков заявил, что США якобы должны полностью прекратить помощь Украине, после чего, по мнению Кремля, урегулирование войны могло бы произойти быстрее. Он также подтвердил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не передавали России так называемую "дорожную карту" по Украине, о которой ранее говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Отдельно Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 8 сентября обсуждался вопрос урегулирования войны против Украины. В то же время конкретных договоренностей он не назвал.

Как на переговоры повлиял визит спецпредставителей Трампа - объяснение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович в интервью "Фактам" заявил, что визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев стал скорее подготовкой к возобновлению переговоров, чем встречей с конкретными договоренностями.

По его словам, американские представители во время поездки оценивали ситуацию и возможности возвращения к дипломатическому процессу. Речь шла, в частности, о потенциальном возобновлении переговоров в трехстороннем или расширенном формате.

"Для американцев это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.

Политолог считает, что после визита шансы на проведение новых переговоров выросли, однако ожидать быстрого прорыва не стоит.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры о дальнейших шагах по урегулированию войны в Украине. Они вели переговоры в более широком формате с участием представителей Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов.

Президент Владимир Зеленский на следующий день провел встречу с представителями США. Стороны охарактеризовали переговоры как содержательные и заявили о готовности продолжать работу. По итогам первой части было отмечено, что к обсуждениям присоединятся Великобритания, Франция и Германия.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил 8 сентября, что состоялся телефонный разговор между президентами по поводу урегулирования войны в Украине. Он сообщил, что разговор длился около часа и касался поездок представителей США в Москву и Киев.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Юрий Ушаков война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

17:46Война
Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

17:25Война
У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

17:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

Последние новости

17:46

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

17:46

Неожиданное средство из холодильника: что на самом деле удаляет налет в ванной

17:43

"Некрасивая": Мозговая поделилась откровением о жизни с Пономаревым

17:30

Гороскоп на завтра, 10 сентября: Весам — эмоции, Стрельцам — сюрприз

17:29

Метро в Киеве будет работать по новому графику: когда изменения вступят в силу

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:25

Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

17:15

Не такой уж и святой: что о прошлом Владимира Великого не рассказывают учебникиВидео

17:08

У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

16:56

Почему нельзя носить деньги в кармане: основные риски и финансовые приметы

Реклама
16:49

Жучки могут появиться даже в закрытой упаковке: как правильно хранить муку и крупы

16:46

Россия определила новые цели для ударов по Киеву: по чему целятся реактивные дроны

16:39

"Никогда в своей жизни": Тина Кароль сообщила о сложном решенииВидео

16:31

"Украинская" киста Насти Каменских стала мемом и взорвала соцсети

16:12

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 10 сентября

16:06

Удар по Новороссийску: Силы обороны добивают фрегат "Адмирал Эссен"

16:04

РФ готовит удар баллистикой по западу Украины: что известно о новой ракете и её целях

15:49

На каких вещах из осеннего гардероба нельзя экономить: стилистка назвала топ-7Видео

15:48

Большие проблемы со здоровьем: Леня из "Ворониных" похудел на 100 килограмм

15:41

Долго горят и дают много тепла: какие дрова считаются лучшими для отопления

15:20

Уехавший из Украины Остапчук отреагировал на удар РФ по телеканалу "Мы – Украина"

Реклама
15:12

"Сейчас могу заплакать": Лилия Ребрик рассказа про свой непростой отдых

15:01

Опасные заставки для смартфона: какие фотографии запрещено использовать

14:41

Ранний урожай без лишних усилий: как и когда правильно сеять морковь под зиму

14:40

Украинцам рекомендуют класть фольгу в крупы – крутой бабушкин лайфхак

14:40

Гороскоп Таро на завтра 10 сентября: Тельцам - надежда, Овнам - не боятся

14:18

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

14:10

Куда девать опавшие листья осенью: простые способы превратить их в пользу для участка

14:02

"На кого я похожа": Тоня Матвиенко неожиданно показала своего отцаВидео

13:58

День 9/9 принесет перемены пяти знакам зодиака: пора отпустить прошлое

13:58

Витвицкая рассказала, сколько кило набрала во время беременности

13:26

РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

13:19

Министерства во главе с Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, где его недавно забронировали, - исполнителем

13:14

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

12:55

"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

12:55

10 сентября нужно навести порядок в доме: какой церковный праздник

12:42

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:38

Чесночные стрелки на зиму: идеальный рецепт хрустящей закуски

12:34

Почти 5 млн грн получили после увольнения попавшие в скандал члены Высшего совета правосудия – ветеран

12:31

В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

12:27

Никакая не "фуражка": как правильно назвать головной убор военных и пилотов на украинском

Реклама
12:10

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

11:56

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

11:54

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

11:33

Как заготовить базилик на зиму: самый ленивый способ заморозки

11:21

Украина создает дешевую альтернативу Patriot: когда ожидаеться новая система ПВО Freyja

11:19

Как назвать сына, родившегося в сентябре: три имени с особым значением

11:03

"Появляется мужчина": Денисенко раскрыла причину разрыва с Цимбалюком

10:49

Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве

10:46

Анапа и Новороссийск под ударом дронов: поражены ракетоносители, Су-33 и Ми-8 РФ

10:23

Surprise and Shine: когда будет презентация Apple в 2026 году и что покажут

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять