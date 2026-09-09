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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

Виталий Кирсанов
9 сентября 2026, 04:00
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Головоломки - это не только способ скоротать время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают развивать внимательность, концентрацию и умение быстро замечать даже самые незначительные детали, отмечает Jagranjosh.

Предлагаем проверить свои способности с помощью простого на первый взгляд, но весьма хитрого задания.

Перед вами два изображения улыбающейся девушки. На первый взгляд они кажутся совершенно одинаковыми, однако между ними скрыты три отличия. Найти их удается далеко не каждому с первой попытки.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На выполнение задания есть всего 42 секунды. За это время нужно внимательно сравнить обе картинки и обнаружить все различия. Они могут быть совсем незаметными: измененный цвет, отсутствующая деталь или небольшой элемент, который легко упустить из виду.

Подобные визуальные тесты помогают улучшить скорость восприятия информации, развивают память, наблюдательность и способность концентрироваться на мелких деталях.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же обнаружить все различия не получилось, не переживайте. Еще раз внимательно сравните изображения или воспользуйтесь подсказкой с правильным ответом, а затем попробуйте решить следующие головоломки.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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