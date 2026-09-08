Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией

Принц Джордж вступает в новый этап своей жизни.

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Джордж стал совсем взрослый / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Как сейчас выглядит принц Джордж

К какому этапу он готовится

13-летний принц Джордж впервые появился в официальных портретах в форме Итонского колледжа - и сразу поразил тем, как сильно повзрослел.

Как пишет Page Six, на снимках наследник британского престола позирует в традиционной школьной форме: черный фрак, жилет, полосатые брюки и белая рубашка с жестким воротником. В кадре он выглядит уверенно и сдержанно - в одном из фото держит руки в карманах, в другом - аккуратно складывает их перед собой.

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Принц Джордж идет в новую школу / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Портреты были опубликованы в день его первого учебного дня в престижном Итонском колледже - элитной школе-пансионе, где ранее учились его отец, принц Уильям, и дядя, принц Гарри.

Принц Джордж идет в новую школу / Фото Instagram/princeandprincessofwales

На занятия Джордж прибыл вместе с родителями - принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Несмотря на дождливую погоду, семья выглядела расслабленной и даже шутила по дороге в кампус. Сначала подросток был одет в классический костюм с галстуком, но позже переоделся в строгую форму учебного заведения.

Этот этап считается важным рубежом в жизни будущего короля: он начинает обучение в одной из самых престижных школ Великобритании, известной своими традициями и строгими правилами.

Принц Джордж идет в новую школу / Фото Instagram/princeandprincessofwales

При этом эксперты отмечают, что главным испытанием для Джорджа станет не учеба, а необходимость сохранять личную жизнь в условиях постоянного внимания - особенно в эпоху соцсетей, где у каждого одноклассника есть смартфон.

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