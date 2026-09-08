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Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре

Инна Ковенько
8 сентября 2026, 16:15
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Чтобы астры дольше радовали пышным цветением, в сентябре им необходима правильная подкормка.
Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре
Чем удобрить астры осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить астры в сентябре
  • Как правильно ухаживать за астрами осенью
  • Как приготовить домашнее удобрение для астр

Астры - одни из самых любимых осенних цветов, которые украшают сад с сентября вплоть до первых холодов. Чтобы они оставались здоровыми и обильно цвели, важно правильно ухаживать за растениями и обеспечивать их необходимыми питательными веществами.

Главред расскажет, чем подкормить астры в сентябре.

видео дня

Как ухаживать за астрами осенью

В этот период особое внимание следует уделить удалению увядших цветочных головок, пишет Oboz.ua. Это стимулирует образование новых бутонов и продлевает цветение. Поливать астры рекомендуем регулярно, но без излишеств, поскольку избыток влаги на листьях может вызвать грибковые заболевания. Также стоит избегать чрезмерного внесения азотных удобрений, ведь они способствуют росту зеленой массы, а не цветов.

Осенью астры больше всего нуждаются в калии и фосфоре. Эти элементы поддерживают длительное цветение и помогают растениям лучше переносить понижение температуры.

Домашнее удобрение для астр

В сентябре и октябре можно приготовить простой и эффективный раствор для подкормки. Он состоит из воды, древесной золы и банана.

Сначала приготовьте банановый экстракт: измельчите кожуру банана, залейте стаканом воды и оставьте на сутки. Затем смешайте два литра дождевой или отстоянной водопроводной воды с одной столовой ложкой древесной золы и чайной ложкой бананового экстракта. По желанию можно добавить чайную ложку меда, который усилит питание и поможет растениям лучше усваивать полезные вещества.

Раствор следует настоять примерно 12 часов, после чего использовать для полива под корень. Оптимальная частота - раз в две недели. Такую подкормку рекомендуем проводить с сентября до середины ноября.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени
Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Результат правильной подкормки

Регулярное внесение этого раствора обеспечит астрам длительное и обильное цветение даже в прохладное время года. Растения станут крепче, будут лучше переносить осенние перепады температуры и радовать садовода яркими красками до поздней осени.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за астрами:

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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