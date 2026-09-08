РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью

Россия может представлять угрозу для Киева даже без крупного сосредоточения войск. Враг может попытаться прорвать оборону на 10–20 километров и растянуть ее.

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Наступление на Киев - Пивненко объяснил, почему осень будет тяжелой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

У РФ нет сил для масштабного наступления на Киев

Осенью противник активизирует наступательные действия

Главные цели России - Донбасс и растяжение сил ВСУ

Страна-агрессор Россия пока не имеет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины. В то же время Силы обороны готовятся к тяжелой осени, поскольку российская армия может активизировать наступательные действия. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Lb.ua.

По его словам, украинская разведка пока не фиксирует формирование сил, необходимых России для проведения серьёзной наступательной операции на киевском направлении. Для такого сценария, по оценке командующего НГУ, противнику понадобилось бы значительно больше личного состава.

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"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно 70 тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20 километров буферной зоны, как они себе планировали. Мы этого не видим, разведка этого не видит. В планах, возможно, это у них есть при благоприятных условиях", - отметил Пивненко.

Сейчас основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта. В то же время северное направление может использоваться Москвой для оказания дополнительного давления и принуждения Украины распределять ограниченные резервы между различными секторами.

"Основная их задача, как мы знаем, - это Славянск, Краматорск, Константиновка, всё-всё перекрыть. И держать нас на растяжке, наши войска держать не в сильной группировке, а растягивать по Харьковской области, растягивать по Черниговской области, если там, например, так произойдет. Для них это нормальная история, для нас это не очень хорошая история, потому что у нас не так много войск, на самом деле", - подчеркнул командующий НГУ.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Пивненко отметил, что Украина уже усиливает потенциально опасные районы. В частности, на соответствующем направлении наращивают структуру подразделений, готовят новые экипажи беспилотников и планируют реагировать на возможное скопление российских сил еще до начала активных действий.

"Мы готовимся, формируем из полков бригады, подтягиваем туда свои силы, укрепляем дронные силы, создаем новые экипажи на этом направлении. Здесь этого нельзя допускать, нужно уничтожать их за границей. Как только они приблизятся, нужно уничтожать их дронами и не давать противнику проникнуть", - сказал Пивненко.

Командующий НГУ не ожидает повторения сценария начала полномасштабного вторжения с масштабной ударной группировкой и большим количеством бронетехники. По его оценке, у России нет для этого необходимых ресурсов.

"Я не думаю, что там будет, знаете, более серьёзная группировка, что туда пойдут тысячи танков и тому подобное. Ну это всё, таких сил нет", - убеждён Пивненко.

В то же время он допускает, что Россия теоретически может попытаться продвинуться на ограниченную глубину, чтобы создать для украинских войск ещё один проблемный участок и заставить командование перебрасывать туда дополнительные ресурсы.

"Они не дойдут. Если они и зайдут вглубь на 10–15–20 километров - это максимум, что может быть, - то просто будут сдерживать нас, как на Харьковщине", - отметил командующий НГУ.

Отдельно Пивненко обратил внимание на изменение характера российских атак. Противник, по его словам, все чаще использует проникновение небольших групп, которые пытаются обойти передовые позиции, затруднить снабжение и нарушить ротацию украинских подразделений.

"Инфильтрация происходит постоянно. Противник отправляет личный состав для того, чтобы пройти нашу позицию, проникнуть вглубь территории и занять её, либо выбить нас с передовых позиций, не дать нам проводить ротацию, не дать осуществлять логистику", - пояснил Пивненко.

Для противодействия такой тактике Силы обороны переходят к более глубокому построению обороны. Командующий НГУ отметил, что на отдельных участках уже применяется система из трех рубежей, и этот подход распространяют на другие направления.

"Наша основная задача - не давать противнику проникать в глубину, но для этого необходимо постоянное эшелонирование. Даже не в два, а в три эшелона. На некоторых направлениях мы уже используем эту идею, и она работает, и мы останавливаем противника. Не во втором, а в третьем эшелоне мы останавливаем противника", - подчеркнул он.

Говоря о ближайших месяцах, Пивненко прогнозирует сложную ситуацию на фронте. Российские войска, по его словам, продолжат попытки наступления, а украинские подразделения должны адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.

"Для нас будет тяжелая осень. Тяжелая в том плане, что противник будет проводить наступательные действия. Если вы вспомните действия противника с 2014 года, например, то мы понимаем, что все наступательные действия они проводят зимой", - заявил Пивненко.

Он также подчеркнул, что для Украины ключевым фактором остается сохранение личного состава, поскольку мобилизованные военные составляют основу украинской армии.

"Наша задача - не дать им этого сделать или максимально долго удерживать эти территории, насколько это возможно, конечно, не рискуя, не бросая наших людей. Мы тоже должны это регулировать, потому что люди - это основа армии, пехота - это основа вообще", - подытожил командующий Национальной гвардией.

РФ планирует варианты наступления на Киев и Чернигов: что заявили в ОП

Российское военно-политическое руководство рассматривает возможность новой операции на севере Украины в направлении Киева и Чернигова, однако признаков создания ударной группировки для такого наступления пока нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в комментарии "Укринформу".

"Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова. Я прошу обратить внимание: спланировать и подготовить. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов", - говорит Палиса.

В то же время в Киеве подчеркивают, что полученные данные касаются проработки возможных сценариев, а не перехода России к практической концентрации войск для атаки на столицу или Черниговское направление.

Украинское командование уже определило возможные шаги на случай изменения ситуации на севере. Палиса отмечает, что Генеральный штаб не планирует ждать, пока российские намерения перейдут в практическую фазу.

"Соответственно, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим мерам", - объясняет Палиса.

Особое внимание в Украине уделяют тому, чтобы не допустить появления необходимых предпосылок для масштабных действий противника. По оценке Офиса президента, сейчас на соответствующих участках нет ключевого признака, который свидетельствовал бы о непосредственной подготовке атаки.

"На данный момент мы не наблюдаем формирования наступательной группировки на этих направлениях", - подчеркнул Палиса.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны заявили, что оккупационные войска РФ оказались в ловушке на Кинбурнской косе. Войска РФ отрезаны от поставок средств и боеприпасов. На Кинбурнском полуострове находится около двух с половиной тысяч человек личного состава.

23-й штурмовой полк Р.У.Г. сообщил о проведенной операции на Купянском направлении. В релизе полка говорилось, что они зачистили большой участок местности возле Двуречного. По итогам операции сообщается об освобождении ещё 4 км² украинской территории.

Пресс-служба 16-го армейского корпуса заявила, что заявления противника об окружении под Волчанском не соответствуют действительности. Военные опровергли заявления РФ и сообщили, что за неделю под Волчанском Россия потеряла 278 военнослужащих.

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О персоне: Александр Пивненко Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986 г.) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Пивненко командует НГУ с июля 2023 года. До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

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