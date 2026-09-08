Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью

Юрий Берендий
8 сентября 2026, 17:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия может представлять угрозу для Киева даже без крупного сосредоточения войск. Враг может попытаться прорвать оборону на 10–20 километров и растянуть ее.
РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью
Наступление на Киев - Пивненко объяснил, почему осень будет тяжелой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • У РФ нет сил для масштабного наступления на Киев
  • Осенью противник активизирует наступательные действия
  • Главные цели России - Донбасс и растяжение сил ВСУ

Страна-агрессор Россия пока не имеет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины. В то же время Силы обороны готовятся к тяжелой осени, поскольку российская армия может активизировать наступательные действия. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Lb.ua.

По его словам, украинская разведка пока не фиксирует формирование сил, необходимых России для проведения серьёзной наступательной операции на киевском направлении. Для такого сценария, по оценке командующего НГУ, противнику понадобилось бы значительно больше личного состава.

видео дня

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно 70 тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20 километров буферной зоны, как они себе планировали. Мы этого не видим, разведка этого не видит. В планах, возможно, это у них есть при благоприятных условиях", - отметил Пивненко.

Сейчас основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта. В то же время северное направление может использоваться Москвой для оказания дополнительного давления и принуждения Украины распределять ограниченные резервы между различными секторами.

"Основная их задача, как мы знаем, - это Славянск, Краматорск, Константиновка, всё-всё перекрыть. И держать нас на растяжке, наши войска держать не в сильной группировке, а растягивать по Харьковской области, растягивать по Черниговской области, если там, например, так произойдет. Для них это нормальная история, для нас это не очень хорошая история, потому что у нас не так много войск, на самом деле", - подчеркнул командующий НГУ.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Пивненко отметил, что Украина уже усиливает потенциально опасные районы. В частности, на соответствующем направлении наращивают структуру подразделений, готовят новые экипажи беспилотников и планируют реагировать на возможное скопление российских сил еще до начала активных действий.

"Мы готовимся, формируем из полков бригады, подтягиваем туда свои силы, укрепляем дронные силы, создаем новые экипажи на этом направлении. Здесь этого нельзя допускать, нужно уничтожать их за границей. Как только они приблизятся, нужно уничтожать их дронами и не давать противнику проникнуть", - сказал Пивненко.

Командующий НГУ не ожидает повторения сценария начала полномасштабного вторжения с масштабной ударной группировкой и большим количеством бронетехники. По его оценке, у России нет для этого необходимых ресурсов.

"Я не думаю, что там будет, знаете, более серьёзная группировка, что туда пойдут тысячи танков и тому подобное. Ну это всё, таких сил нет", - убеждён Пивненко.

В то же время он допускает, что Россия теоретически может попытаться продвинуться на ограниченную глубину, чтобы создать для украинских войск ещё один проблемный участок и заставить командование перебрасывать туда дополнительные ресурсы.

"Они не дойдут. Если они и зайдут вглубь на 10–15–20 километров - это максимум, что может быть, - то просто будут сдерживать нас, как на Харьковщине", - отметил командующий НГУ.

Отдельно Пивненко обратил внимание на изменение характера российских атак. Противник, по его словам, все чаще использует проникновение небольших групп, которые пытаются обойти передовые позиции, затруднить снабжение и нарушить ротацию украинских подразделений.

"Инфильтрация происходит постоянно. Противник отправляет личный состав для того, чтобы пройти нашу позицию, проникнуть вглубь территории и занять её, либо выбить нас с передовых позиций, не дать нам проводить ротацию, не дать осуществлять логистику", - пояснил Пивненко.

Для противодействия такой тактике Силы обороны переходят к более глубокому построению обороны. Командующий НГУ отметил, что на отдельных участках уже применяется система из трех рубежей, и этот подход распространяют на другие направления.

"Наша основная задача - не давать противнику проникать в глубину, но для этого необходимо постоянное эшелонирование. Даже не в два, а в три эшелона. На некоторых направлениях мы уже используем эту идею, и она работает, и мы останавливаем противника. Не во втором, а в третьем эшелоне мы останавливаем противника", - подчеркнул он.

Говоря о ближайших месяцах, Пивненко прогнозирует сложную ситуацию на фронте. Российские войска, по его словам, продолжат попытки наступления, а украинские подразделения должны адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.

"Для нас будет тяжелая осень. Тяжелая в том плане, что противник будет проводить наступательные действия. Если вы вспомните действия противника с 2014 года, например, то мы понимаем, что все наступательные действия они проводят зимой", - заявил Пивненко.

Он также подчеркнул, что для Украины ключевым фактором остается сохранение личного состава, поскольку мобилизованные военные составляют основу украинской армии.

"Наша задача - не дать им этого сделать или максимально долго удерживать эти территории, насколько это возможно, конечно, не рискуя, не бросая наших людей. Мы тоже должны это регулировать, потому что люди - это основа армии, пехота - это основа вообще", - подытожил командующий Национальной гвардией.

РФ планирует варианты наступления на Киев и Чернигов: что заявили в ОП

Российское военно-политическое руководство рассматривает возможность новой операции на севере Украины в направлении Киева и Чернигова, однако признаков создания ударной группировки для такого наступления пока нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в комментарии "Укринформу".

"Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова. Я прошу обратить внимание: спланировать и подготовить. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов", - говорит Палиса.

В то же время в Киеве подчеркивают, что полученные данные касаются проработки возможных сценариев, а не перехода России к практической концентрации войск для атаки на столицу или Черниговское направление.

Украинское командование уже определило возможные шаги на случай изменения ситуации на севере. Палиса отмечает, что Генеральный штаб не планирует ждать, пока российские намерения перейдут в практическую фазу.

"Соответственно, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим мерам", - объясняет Палиса.

Особое внимание в Украине уделяют тому, чтобы не допустить появления необходимых предпосылок для масштабных действий противника. По оценке Офиса президента, сейчас на соответствующих участках нет ключевого признака, который свидетельствовал бы о непосредственной подготовке атаки.

"На данный момент мы не наблюдаем формирования наступательной группировки на этих направлениях", - подчеркнул Палиса.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны заявили, что оккупационные войска РФ оказались в ловушке на Кинбурнской косе. Войска РФ отрезаны от поставок средств и боеприпасов. На Кинбурнском полуострове находится около двух с половиной тысяч человек личного состава.

23-й штурмовой полк Р.У.Г. сообщил о проведенной операции на Купянском направлении. В релизе полка говорилось, что они зачистили большой участок местности возле Двуречного. По итогам операции сообщается об освобождении ещё 4 км² украинской территории.

Пресс-служба 16-го армейского корпуса заявила, что заявления противника об окружении под Волчанском не соответствуют действительности. Военные опровергли заявления РФ и сообщили, что за неделю под Волчанском Россия потеряла 278 военнослужащих.

Читайте также:

О персоне: Александр Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986 г.) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины.

Пивненко командует НГУ с июля 2023 года.

До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НГУ Фронт Александр Пивненко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:34Мир
Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:33Украина
Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Последние новости

17:34

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:33

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:28

Коричневый налет на противне исчезнет без трения: какая простая смесь справится сама

17:27

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:26

Ссоры и бедность: три места, где нельзя хранить хлеб

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:10

РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью

17:08

Грязь и запахи из ковра исчезнут без сложной чистки: знакомится продукт из кухни

16:57

Непрошенные соседи: почему пауки массово проникают в дом

16:48

Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд

Реклама
16:46

"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла главную обиду на Фединчика

16:41

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзяВидео

16:34

Горчица, фацелия или рожь: что лучше посеять после сбора урожая

16:32

Рождественник отблагодарит кучей цветов: что нужно сделать с растением в сентябре

16:25

Украина впервые показала оружие против баллистики: что известно об ЗРК "Коралл"

16:15

Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре

16:12

Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в трендеВидео

16:07

Смертный приговор: Памела Андерсон рассказала о своем неизлечимом диагнозе

15:55

Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

15:52

Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в КиевФото

15:31

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Реклама
15:17

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожаяВидео

15:15

"Очень устал": Потап сделал заявление о побеге из Украины

15:09

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

14:54

Кто такой "перекинчик" и что значит "встать на прю": значение знают не все

14:30

"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

14:00

АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх

13:46

РФ пыталась сорвать визит Уиткоффа и Кушнера: Зеленский раскрыл подробности

13:45

"Могу получить от нее": сын Пономарева высказался о молодой мачехе

13:23

Прямо во время эфира: РФ атаковала офис телеканала в Киеве, есть пострадавшиеФото

13:04

Отнюдь не "карп": как правильно назвать популярную рыбу на украинском языке

12:45

"Первое ощущение - испуг": Дорофеева после кровоизлияния сообщила о последствиях

12:44

РФ атакует Киев реактивными дронами: в столице гремят взрывы, что известно

12:40

Где может пройти трёхсторонняя встреча с РФ и США: Зеленский назвал страны

12:17

Зеленский заявил об "очень неплохих" мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом

12:02

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 9 сентября: Свиньям - момент истины, Кроликам - порядок

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признаниемВидео

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

Реклама
11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять