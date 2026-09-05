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"Режим тишины" на фронте не заработал: в Генштабе назвали причину

Анна Ярославская
5 сентября 2026, 11:07
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На фронте зафиксировано 236 боевых столкновений за сутки.
Фронт
На фронте не заработал режим тишины / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Главное:

  • Армия продолжит выполнять задачи по обороне в полном объеме
  • Односторонний режим тишины угрожает жизни военных
  • Враг совершил тысячи обстрелов и сбросил сотни КАБов

На фронте продолжаются боевые действия, поскольку российская оккупационная армия не прекращает агрессию против Украины. Об этом Украинской правде рассказали в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Собеседник УП подчеркнул, что "Вооруженные силы Украины продолжают выполнять поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом".

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"Режим прекращения огня" не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме", - говорится в сообщении.

В официальном отчете Генштаба ВСУ говорится, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано 236 боевых столкновения.

"Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 816 дронов-камикадзе и произвели 2723 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 22 - с применением реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В то же время командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов в эфире "Суспільне Студія" сообщил о распоряжении Генерального штаба ВСУ не наносить удары на оперативную глубину. По его словам, на тактическом уровне ограничений на ведение огня и боевых действий в его подразделении не вводили.

Представители двух бригад, находящихся в Донецкой области, сообщили "Суспільному", что "режим тишины" у них не вводился. Об отсутствии соответствующего указания заявили и в бригаде на севере Харьковской области.

В то же время командование Сил территориальной обороны "Север" по состоянию на утро получило указание о "режиме тишины". До этого собеседник "Суспільного" в командовании сообщал, что такого указания не поступало.

Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 5 сентября (с 18:00 4 сентября) армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также 167 ударными БпЛА типа Shahed (около половины - реактивные), Гербера и дронами-имитаторами.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Кремль сорвал перемирие - что известно

Как писал Главред, 5 сентября, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посланцы Трампа приедут в Киев в воскресенье, 6 сентября.

По словам президента, как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность чиновникам США - а Россия должна зеркально удержаться от ударов.

Вечером 4 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента писало о том, что Украина ожидает ответа России о возможном прекращении огня в воздухе во время дипломатических встреч.

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, рассказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.

Утром 5 сентября стало очевидно, что страна-агрессор Россия фактически отвергла предложение Украины о перемирии, ответив на мирную инициативу новой массированной волной атак. В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение серии ударов по украинским регионам, продемонстрировав отсутствие намерений прекращать боевые действия.

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Об источнике: Украинская правда

Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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