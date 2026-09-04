Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Украина готовится к визиту и обеспечит безопасность российского воздушного пространства во время визита спецпосланцев Трампа в РФ.

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Посланники Дональда Трампа направляются на переговоры в Украину и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Кушнер и Уиткофф отправятся в Киев и Москву

Представители Трампа везут с собой предложение о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые, как ожидается, отправятся в Киев и Москву, везут с собой предложение о прекращении войны.

"Нет, они везут с собой предложение о прекращении войны, ведь я уже прекратил восемь войн", – сказал Трамп во время общения с журналистами.

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Что предшествовало

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 сентября, после очередной поездки в Москву. "Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и посетят Россию. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье – Киев", – сообщил Зеленский.

По его словам, Украина готовится к этому визиту и обеспечит безопасность российского воздушного пространства во время визита спецпосланцев Трампа в РФ. Президент Украины также подчеркнул, что ожидает прекращения ударов по Украине со стороны РФ во время визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

Президент подчеркнул, что цель украинской стороны – это "максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной". "Нужно искать реальные варианты, как довести эту войну до конца. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве", – сказал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Почему война не закончиться в ближайшее время: названа причина

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что в нынешней ситуации ожидать быстрого завершения войны с Россией не стоит. По его мнению, Кремль не видит достаточных причин для прекращения боевых действий, поскольку остановка войны может обернуться серьезными политическими последствиями для Владимира Путина.

Как отметил дипломат, даже временное прекращение огня способно создать для российского руководства дополнительные сложности. После остановки боевых действий перед российским обществом неизбежно встанут вопросы о том, ради чего была начата война, каких результатов удалось достичь и какой ценой.

Именно поэтому, считает Огрызко, Москва может быть не заинтересована даже в краткосрочном перемирии. В таких условиях рассчитывать на полноценное мирное соглашение еще сложнее.

По оценке дипломата, окончание войны потенциально способно поставить под угрозу устойчивость нынешней политической модели России. Поэтому сохранение боевых действий может рассматриваться Кремлем как способ избежать неудобных вопросов и сохранить существующий порядок власти.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к новому раунду переговоров с представителями президента США и отметил, что более подробная информация о предстоящих контактах станет известна в понедельник.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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