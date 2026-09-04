Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

Что нельзя хранить в спальне: тренажеры, рабочие документы, одежда, коробки и гаджеты могут создавать лишний визуальный беспорядок.

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Спальня должна быть местом для отдыха / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие вещи не стоит хранить в спальне

Почему рабочие предметы лучше убрать из комнаты

Что поможет избавиться от визуального беспорядка

Спальня должна оставаться местом для отдыха и восстановления сил, однако из-за нехватки пространства она нередко превращается в кладовую, домашний офис или гардеробную. Чрезмерное количество вещей может создавать ощущение беспорядка и мешать настроиться на спокойный вечерний отдых. Главред расскажет подробнее.

Специалисты советуют не загромождать спальню предметами, напоминающими о работе, бытовых делах или невыполненных задачах. Как сообщает издание Woman&Home, очистку пространства можно начать с таких вещей:

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Тренажеры и спортивное оборудование

Громоздкие гантели, велотренажеры или беговые дорожки занимают немало места и могут визуально перегружать комнату. Кроме того, спортивное оборудование постоянно напоминает о тренировках и планах, тогда как спальня в первую очередь должна ассоциироваться с отдыхом. Если есть возможность, тренажеры лучше перенести в другую комнату или отдельную зону.

Одежда на стуле и корзина для белья

Стул, кресло или другие поверхности, заваленные одеждой, быстро создают ощущение беспорядка. Подобный эффект может оказывать и корзина с грязным бельем, особенно если она постоянно находится на виду. Чистое и упорядоченное пространство помогает сделать спальню визуально более спокойной.

Мусорное ведро

Небольшое ведро для мусора может казаться удобным, однако в спальне оно не всегда уместно. Остатки еды, использованные салфетки и другой мусор могут стать источником неприятных запахов. Если без корзины не обойтись, её стоит регулярно опорожнять и держать подальше от кровати.

Видео о том, каких ошибок не стоит допускать при оформлении спальни, можно посмотреть здесь:

Рабочие ноутбуки и бумаги

Документы, счета, рабочий ноутбук и записи на столе напоминают о делах, которые ещё предстоит выполнить. Из-за этого спальня может начать ассоциироваться не с отдыхом, а с рабочими задачами. Если другого места для работы нет, в конце дня стоит убирать документы и технику из поля зрения.

Экраны и зарядные устройства

Телефон, планшет или ноутбук у кровати могут соблазнять проверять сообщения, новости и социальные сети перед сном. Яркий свет экранов также может мешать вечернему расслаблению. Поэтому гаджеты лучше оставлять как можно дальше от подушки, а зарядные устройства расположить так, чтобы они не создавали дополнительного визуального беспорядка.

Ненужные коробки и пакеты

Пакеты с вещами для благотворительности, коробки с покупками или предметы, ожидающие ремонта, могут месяцами оставаться в спальне. Они не только занимают место, но и постоянно напоминают об отложенных делах. Стоит регулярно пересматривать такие вещи: то, что не используется, лучше убрать, отдать или наконец починить.

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О ресурсе: Woman&Home Woman&Home - одно из старейших, самых известных и авторитетных британских lifestyle-изданий для женщин. Журнал был основан в Великобритании ещё в 1926 году. С 2020 года бренд принадлежит крупному медиахолдингу Future PLC (который также издает TechRadar, Marie Claire UK, Homes & Gardens). Издается как ежемесячный печатный глянцевый журнал, так и в виде масштабного онлайн-портала с миллионной аудиторией по всему миру. Основная аудитория издания - женщины в возрасте от 40 лет. Woman&Home позиционирует себя как "надежный друг и советчик" для зрелых, уверенных в себе и финансово независимых женщин. В статьях часто затрагиваются темы возобновления карьеры в зрелом возрасте, поддержания баланса, ухода за собой и здоровья. На сайте можно найти статьи на следующие темы: Мода и красота: советы по стилю для разных типов фигур и возрастных групп, обзоры антивозрастной косметики и ухода за кожей/волосами.

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