Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условия

Вы узнаете:
- Как правильно носить широкие джинсы
- С чем носить широкие джинсы, чтобы подчеркнуть фигуру
- Какую обувь носить с широкими джинсами
Широкие джинсы остаются одним из самых актуальных фасонов, однако объемный крой требует правильного баланса в образе. Неудачно подобранная длина или слишком объемный верх могут визуально утяжелить фигуру. Главред расскажет о четырех правилах, которые помогут правильно носить широкие джинсы и использовать особенности этого фасона для коррекции пропорций.
Как носить широкие джинсы с акцентом на талии
Первое правило при создании образа с широкими джинсами - подчеркнуть линию талии, считают на странице Натали Болгар. Объемный низ лучше всего уравновешивать более компактным верхом, поэтому удачным решением станут приталенные и укороченные вещи. Также верх можно заправить в джинсы.
"Широкие джинсы лучше всего смотрятся с приталенным, укороченным или заправленным верхом. Нам важно создать контраст между объемным низом и более компактным верхом", - считает стилистка.
Такой прием помогает сбалансировать пропорции и не позволяет объемному фасону джинсов визуально утяжелять фигуру.
Какой длины должны быть широкие джинсы
Важную роль играет и правильная длина широких джинсов. По словам эксперта, лучше выбирать достаточно длинные модели, которые почти закрывают обувь. Благодаря этому создается более длинная вертикальная линия, а ноги визуально кажутся длиннее.
"Широкие джинсы лучше смотрятся, когда они достаточно длинные и почти закрывают обувь. Так они визуально ещё больше удлиняют ноги", - рассказала стилистка.
Усилить этот эффект можно с помощью правильно подобранной обуви.
"А если вы хотите усилить эффект, можете добавить каблуки или обувь с заостренным носком", - посоветовала эксперт.
С чем носить широкие джинсы, чтобы не утяжелять фигуру
Еще одна распространенная ошибка - сочетание сразу нескольких объемных вещей. Если джинсы имеют очень широкий крой, верхнюю часть образа стоит сделать более структурированной и приталенной.
"Если джинсы очень широкие, лучше подобрать приталенный верх. Или, если хочется пиджак, подчеркните талию или выбирайте приталенные модели", - отметила эксперт.
Широкие джинсы в монохромных образах
Еще один способ визуально вытянуть силуэт - создать монохромный образ. Вещи одного цвета или близких оттенков формируют непрерывную вертикаль и не делят фигуру на отдельные контрастные блоки.
"Монохромные образы в таком случае работают очень хорошо. Они создают вертикаль и еще больше вытягивают силуэт", - пояснила стилист.
По её словам, главная задача широкого фасона заключается не в том, чтобы скрыть фигуру за большим количеством ткани, а в грамотной работе с пропорциями.
"Широкие джинсы - это не то, чтобы скрыть фигуру под объёмом. Это правильный баланс", - подытожила эксперт.
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Об источнике: NATALI BOLGAR
NATALI BOLGAR - украинский бренд, который уже 29 лет создает одежду для современных женщин, предлагая готовые решения для элегантного гардероба. В своём Instagram-блоге (@natalibolgar) бренд регулярно делится практическими стилистическими советами, обзорами новых коллекций и рекомендациями по сочетанию вещей.
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