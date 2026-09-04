Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условия

Стилист Натали Болгар рассказала, как правильно сочетать широкие джинсы, чтобы они не утяжеляли фигуру.

https://glavred.info/fashion/kak-pravilno-nosit-shirokie-dzhinsy-stilistka-nazvala-4-vazhnyh-pravila-10794023.html Ссылка скопирована

Широкие джинсы - осенний гардероб 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, cachind0urados; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно носить широкие джинсы

С чем носить широкие джинсы, чтобы подчеркнуть фигуру

Какую обувь носить с широкими джинсами

Широкие джинсы остаются одним из самых актуальных фасонов, однако объемный крой требует правильного баланса в образе. Неудачно подобранная длина или слишком объемный верх могут визуально утяжелить фигуру. Главред расскажет о четырех правилах, которые помогут правильно носить широкие джинсы и использовать особенности этого фасона для коррекции пропорций.

Как носить широкие джинсы с акцентом на талии

Первое правило при создании образа с широкими джинсами - подчеркнуть линию талии, считают на странице Натали Болгар. Объемный низ лучше всего уравновешивать более компактным верхом, поэтому удачным решением станут приталенные и укороченные вещи. Также верх можно заправить в джинсы.

видео дня

"Широкие джинсы лучше всего смотрятся с приталенным, укороченным или заправленным верхом. Нам важно создать контраст между объемным низом и более компактным верхом", - считает стилистка.

Такой прием помогает сбалансировать пропорции и не позволяет объемному фасону джинсов визуально утяжелять фигуру.

С чем носить широкие джинсы / скриншот из видео

Какой длины должны быть широкие джинсы

Важную роль играет и правильная длина широких джинсов. По словам эксперта, лучше выбирать достаточно длинные модели, которые почти закрывают обувь. Благодаря этому создается более длинная вертикальная линия, а ноги визуально кажутся длиннее.

"Широкие джинсы лучше смотрятся, когда они достаточно длинные и почти закрывают обувь. Так они визуально ещё больше удлиняют ноги", - рассказала стилистка.

Усилить этот эффект можно с помощью правильно подобранной обуви.

"А если вы хотите усилить эффект, можете добавить каблуки или обувь с заостренным носком", - посоветовала эксперт.

Широкие джинсы - правильная длина / скриншот из видео

С чем носить широкие джинсы, чтобы не утяжелять фигуру

Еще одна распространенная ошибка - сочетание сразу нескольких объемных вещей. Если джинсы имеют очень широкий крой, верхнюю часть образа стоит сделать более структурированной и приталенной.

"Если джинсы очень широкие, лучше подобрать приталенный верх. Или, если хочется пиджак, подчеркните талию или выбирайте приталенные модели", - отметила эксперт.

Широкие джинсы - куда добавлять объем / скриншот из видео

Широкие джинсы в монохромных образах

Еще один способ визуально вытянуть силуэт - создать монохромный образ. Вещи одного цвета или близких оттенков формируют непрерывную вертикаль и не делят фигуру на отдельные контрастные блоки.

"Монохромные образы в таком случае работают очень хорошо. Они создают вертикаль и еще больше вытягивают силуэт", - пояснила стилист.

По её словам, главная задача широкого фасона заключается не в том, чтобы скрыть фигуру за большим количеством ткани, а в грамотной работе с пропорциями.

"Широкие джинсы - это не то, чтобы скрыть фигуру под объёмом. Это правильный баланс", - подытожила эксперт.

Джинсы на осень 2026 года - смотрите видео:

Читайте также:

Об источнике: NATALI BOLGAR NATALI BOLGAR - украинский бренд, который уже 29 лет создает одежду для современных женщин, предлагая готовые решения для элегантного гардероба. В своём Instagram-блоге (@natalibolgar) бренд регулярно делится практическими стилистическими советами, обзорами новых коллекций и рекомендациями по сочетанию вещей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред