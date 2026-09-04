РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

Главное:
- РФ атаковала Киев и область дронами, работала ПВО
- В Соломенском районе и Броварах возникли пожары
- Нардеп заявил о прилете по самолету в Жулянах
С утра в пятницу, 4 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев и область. Гремели взрывы, работали силы ПВО.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 09:29 из-за угрозы БпЛА и продолжалась около двух часов. Отбой в Киеве объявили в 11:23.
В 11:16 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки.
"Экстренные службы направляются на место", - написал он.
В 11:43 Кличко сообщил, что одной пострадавшей в Голосеевском районе медики оказали помощь амбулаторно.
Как пишет Insider, "прилет" был в Жулянах - под удар попал самолет.
Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что оккупанты якобы нанесли удар дроном по самолету в аэропорту Жуляны.
По его словам, это произошло на фоне возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, которые якобы должны были прилететь именно в Борисполь самолетом в ближайшие дни.
По информации нардепа, Виткофф и Кушнер должны были сначала посетить Москву в субботу, а уже в воскресенье прилететь в Киев. Гончаренко отметил, что на этапе согласования визита американская сторона рассматривала вариант прилета именно самолетом в Борисполь, хотя и имела определенные сомнения относительно такого маршрута.
"И вот несколько минут тому назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах. Поэтому, скорее всего, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье", - написал Гончаренко.
Позже Гончаренко уточнил, что, по предварительным данным, "прилет" был в два старых самолета – Як-40.
"Это старый советский пассажирский самолет. Показательно, что эти Яки не летали уже и до войны. По сути, Путин посылает сигнал американцам – договариваться не хочу и не буду (...) Очевидно, он также в курсе идеи того, что Виткофф и Кушнер должны были прилететь из Москвы в Киев", - отметил нардеп.
Атака на Киевскую область
В Броварах в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Информации о пострадавших не поступало.
"Просьба закрыть окна, потому что дым от пожара распространяется на город", - добавил Сапожко.
В Киевской ОГА сообщили, что в результате утренней атаки вражеских БПЛА в Броварском районе повреждены складские помещения.
"Враг еще раз атакует гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Подробности о поврежденных объектах не сообщаются.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, утром 4 сентября в Одессе прогремели взрывы. После атаки оккупантов есть пострадавшие. Также известно как минимум об одной жертве.
Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удары по Одессе, есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.
В ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.
В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.
В Украине введены уровни воздушной тревоги: как это работает
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Украине введут два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от характера угрозы. Жёлтый уровень будет применяться во время атак дронов, а красный - в случае угрозы ракетного или комбинированного удара.
Новая система должна позволить части экономики продолжать работу при меньшей степени опасности, одновременно ужесточая ограничения в случае угрозы ракетного удара. Для бизнеса ключевым условием станет наличие доступного укрытия для работников и посетителей.
"Жёлтый уровень - это угроза атаки дронов. Сирена будет звучать 30 секунд. Красный уровень - это повышенная опасность из-за угрозы ракетного и/или комбинированного удара. Сигнал воздушной тревоги будет звучать одну минуту", - сообщил Корецкий.
По словам премьера, при желтом уровне предприятия смогут работать, если будут соблюдать установленные требования безопасности. Учреждения, где нет необходимой инфраструктуры для защиты людей, получат переходный период.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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