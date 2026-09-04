На базе "Дії" запустят приложение с информацией о ракетах и БПЛА – Корецкий

Новое приложение должно стать единым официальным источником информации об актуальных воздушных угрозах.

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На базе "Дії" запустят приложение с информацией о ракетах и БпЛА / коллаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, ain.ua

Кратко:

Граждан в "Дії" будут информировать о приближении дронов и ракет

Корецкий не сообщил, когда именно новое приложение станет доступно

В Украине планируют разработать отдельное государственное приложение на основе сервиса "Дія". Оно будет предоставлять пользователям информацию о воздушных тревогах, а также предупреждать о перемещении беспилотников и ракет. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

По его словам, новое приложение должно стать единым официальным источником информации об актуальных воздушных угрозах. В частности, граждан будут информировать о приближении дронов и ракет.

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"На базе "Дії" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о передвижении "Шахедов", дронов, ракет. Это позволит сформировать единое информационное поле об актуальных угрозах и получать информацию непосредственно из первоисточника - от правительства", - заявил Корецкий.

При этом глава правительства пока не сообщил, когда именно новое приложение станет доступно пользователям. Не раскрыты также технические особенности его работы и принцип предоставления информации о перемещении воздушных целей.

Как будет работать новая система объявления тревог - комментарий эксперта

Воздушные тревоги в Украине хотят разделить на несколько уровней, чтобы масштаб ограничений для населения и бизнеса соответствовал реальной опасности. Новая система также должна позволить точнее определять территорию, для которой существует угроза. Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский в комментарии Главреду.

Предложенный подход предусматривает отказ от одинакового режима реагирования на потенциальный риск и непосредственную опасность. Это, по словам экономиста, могло бы сократить потери для городской экономики и дать предприятиям больше возможностей для организации работы.

"Должно быть несколько уровней тревоги, более локализованное объявление тревоги. Например, условно красный уровень, когда существует непосредственная угроза. А если один БПЛА кружит над Киевским водохранилищем, а в Киеве полчаса длится тревога - это очевидная ситуация условно желтого уровня, когда должен быть сигнал: внимание, следите за сообщениями", - объясняет Вишлинский.

Отдельным элементом системы может стать её оперативная корректировка в зависимости от изменения направления движения беспилотника. В таком случае предупреждение для конкретной территории усиливалось бы по мере приближения угрозы.

"Чтобы вы могли вовремя укрыться, если он движется в направлении места, где вы находитесь, должен быть уже, соответственно, красный уровень тревоги", - отмечает Вишлинский.

Воздушные тревоги в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский подчеркивал экономические последствия воздушных тревог для столицы и страны. По словам эксперта, тревоги в Киеве влияют на бизнес и ВВП Украины.

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщала о подготовке двух новых режимов объявления воздушной тревоги для Киева. По ее словам, желтый и красный режимы будут иметь разные последствия для работы учреждений и транспорта.

В Украине введут два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от характера угрозы. Жёлтый уровень будет применяться во время атак дронов, а красный - в случае угрозы ракетного или комбинированного удара. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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