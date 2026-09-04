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Россия атаковала Одессу: есть погибший, повреждены дома и авто

Анна Ярославская
4 сентября 2026, 07:25
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После утренней атаки в одном из районов города повреждены жилые дома и автомобили.
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Главное:

  • Утром 4 сентября Одессу атаковали вражеские дроны
  • Повреждены жилые дома, машины, есть погибший и раненые
  • На месте ударов работают службы и оперативный штаб

Утром 4 сентября в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов в направлении региона. После атаки оккупантов есть пострадавшие. Также известно как минимум об одной жертве.

Глава Одесской городской администрации сообщил, что по состоянию на 07:00 известно о трех пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.

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В одном из районов города повреждены жилые дома и автомобили.

"На месте работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территории и фиксация последствий. Развертывается оперативный штаб для помощи людям", - написал он.

В 07:09 стало известно о погибшем в результате утренней вражеской атаки.

Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Фото: t.me/odesaMVA
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Фото: t.me/odesaMVA

Новость дополняется...

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