РФ атаковала пункт пропуска на границе с Румынией: паромная переправа остановила работу

Главное из новости:
- Дроны Shahed поразили пункт пропуска "Орловка" в Одесской области
- Паромное сообщение с Румынией временно не работает
- Транспорт перенаправляют к другим пунктам пропуска
Российские ударные беспилотники типа "Шахед" в ночь на 1 августа атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе в Одесской области - в результате атаки паромная переправа приостановила работу. Подробности ночного удара привело Южное региональное управление Государственной пограничной службы в Facebook.
"Сегодня ночью российские ударные БПЛА типа Shahed атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе. Удары беспилотников пришлись по зданию и территории пункта пропуска. В результате атаки возникли пожары. Пожар был локализован сотрудниками ГСЧС", - говорится в сообщении пресс-службы.
Что делать тем, кто планировал пересечь границу
Прямым следствием ночного удара стал паралич пограничного и таможенного контроля на переходе. Оформление лиц и транспортных средств в "Орловке" временно приостановлено, а соседнюю сторону проинформировали об обстоятельствах, отмечают в ГПСУ.
Автомобили, направлявшиеся к переправе, сейчас направляют к другим действующим переходам. Пограничники просят граждан учитывать эти ограничения при планировании зарубежных поездок.
Цель не случайна
Пограничное ведомство подчеркивает, что речь идет не об единичном эпизоде: этот объект на границе со страной-членом НАТО уже подвергался российским атакам ранее.
"Отметим, что враг не впервые наносит удар по этому пункту пропуска", - подчеркивают в Южном региональном управлении ГПСУ.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, Вооруженные Силы страны-агрессора России получили указание начать подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В конце августа несколько стран Западной Европы обновили рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину. Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак. Об этом свидетельствуют сообщения на сайтах МИД.
Посольство США ужесточило ограничения для дипломатов и призывает американцев не ездить в Украину. Госдепартамент оставил для Украины максимальный, 4-й уровень опасности.
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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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