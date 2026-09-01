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Эффективная советская хитрость: зачем строители в СССР замуровывали яйцо в стену

Дарья Пшеничник
1 сентября 2026, 04:41
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Практика времен советской застройки не исчезла – сегодня ее находят в новостройках и используют как инструмент давления на заказчика.
Эффективная советская хитрость: зачем строители в СССР замуровывали яйцо в стену
Зачем строители в СССР клали в стену яйцо / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Вы узнаете:

  • Откуда взялась традиция замуровывать яйцо
  • Почему источник зловония почти невозможно обнаружить
  • Где такие "сюрпризы" находят сегодня

Сырое яйцо, спрятанное в кирпичной кладке, штукатурке или перекрытии, - один из самых известных способов мести строителей заказчику за невыплаченную задолженность или конфликт во время ремонта. Эта практика зародилась ещё во времена массовой советской застройки, когда рабочие таким образом демонстрировали недовольство оплатой труда, сообщает Oboz.ua.

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Расчет прост: продукт продолжает гнить внутри конструкции, и со временем в помещении появляется стойкий запах тухлости. Эффект отложен во времени - к моменту, когда запах становится невыносимым, мастера уже завершили работу и получили расчет.

Почему источник запаха невозможно найти

Главная сложность для владельцев - локализовать эпицентр. Без разрушения отделки установить точное место практически невозможно, а обычное проветривание комнат не дает никакого результата, ведь проблема заблокирована в бетоне или кирпиче.

Именно на этом и строилась дополнительная схема заработка: отдельные мастера предлагали хозяевам "решить" проблему за отдельное денежное вознаграждение, точно зная, где именно находится испорченный продукт.

От советской мести до шантажа в новостройках

Истории о таких находках вновь получили огласку в социальных сетях, где пользователи делятся опытом общения с ремонтниками. Владельцы квартир рассказывают, что месяцами не могли избавиться от специфического запаха, пока не приступили к очередному демонтажному обследованию - в отдельных случаях специалисты находили "сюрпризы" в самых неожиданных местах, в частности в электрощитах.

Эта практика не осталась достоянием прошлого и фиксируется в современных новостройках. При этом часть подрядчиков вообще не прибегает к самой мести, а лишь угрожает якобы спрятанными яйцами.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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