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Смесь соды, порошка и сахара: какую именно проблему на кухне решает эта паста

Марина Иваненко
31 августа 2026, 20:42
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Смесь соды, моющего средства и сахара может помочь справиться с жиром и грязью. Как приготовить пасту и какие поверхности она очищает.
Смесь соды, сахара и моющего средства
Смесь соды, сахара и моющего средства / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как приготовить домашнюю чистящую пасту
  • Три простых компонента против бытовой грязи
  • После очистки поверхность нужно промыть

В быту всё большую популярность приобретают простые домашние средства, которые помогают поддерживать чистоту без использования большого количества агрессивной бытовой химии. Одним из таких вариантов считается смесь моющего средства, пищевой соды и сахара. Её используют для очистки столешниц, кастрюль, сковородок, плитки и некоторых видов сантехники. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, подобная домашняя паста может стать дополнительным средством для удаления жира и бытовых загрязнений. В то же время важно понимать, что такая смесь очищает поверхности, но не является полноценным дезинфицирующим средством.

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Как работает смесь из трёх компонентов

Эффективность домашней пасты связана с сочетанием механической и химической очистки. Каждый компонент выполняет свою функцию, помогая размягчить и удалить загрязнения.

  • Моющее средство: содержит поверхностно-активные вещества, которые помогают отделять жир и другие загрязнения от поверхности. Благодаря этому их легче смыть водой.
  • Пищевая сода: обладает щелочными свойствами и может усиливать очищающее действие смеси. Кроме того, сода помогает бороться с неприятными запахами.
  • Сахар: в составе пасты придает ей легкие абразивные свойства. При трении это может способствовать удалению поверхностной грязи, однако использовать смесь на деликатных покрытиях следует с осторожностью.

Именно сочетание этих свойств делает пасту удобной для очистки поверхностей, на которых скапливаются жир, остатки пищи и другие бытовые загрязнения.

Для каких поверхностей подходит домашняя паста

Лучше всего использовать смесь для прочных поверхностей, которые не боятся легкого механического воздействия. Например, её можно применять для очистки металлических кастрюль и сковородок, керамической плитки, некоторых видов кухонных столешниц и сантехники.

Пасту наносят на загрязнённый участок тонким слоем, после чего осторожно протирают губкой. Если жир или грязь застарели, средство можно оставить на поверхности на короткое время, а затем смыть водой.

Не стоит сильно тереть покрытие, ведь даже мягкий абразив при интенсивном трении может оставить микроцарапины.

Видео о том, как избавиться от известкового налета на плитке, можно посмотреть здесь:

Как приготовить средство в домашних условиях

Для приготовления небольшой порции понадобятся:

  • 2 столовые ложки жидкого моющего средства;
  • 1 столовая ложка пищевой соды;
  • 1 столовая ложка сахара.

Все компоненты нужно смешать в небольшой емкости до получения однородной пасты. Если смесь получилась слишком густой, можно добавить несколько капель воды. Если же консистенция слишком жидкая, её можно скорректировать небольшим количеством соды.

Готовить большое количество такого средства заранее не обязательно. Удобнее делать небольшую порцию непосредственно перед уборкой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Где смесь лучше не использовать

Несмотря на простой состав, домашняя паста подходит не для всех материалов. Особенно осторожно нужно обращаться с поверхностями, которые легко поцарапать или повредить абразивными веществами.

Не рекомендуется без предварительной проверки наносить смесь на необработанную древесину, полированные поверхности, некоторые виды натурального камня и деликатные покрытия. Перед использованием лучше протестировать небольшое количество средства на незаметном участке.

Также не следует смешивать такую пасту с отбеливателями, кислотами или другими средствами бытовой химии. Сочетание различных веществ может вызвать нежелательные химические реакции.

Что важно помнить после очистки

Если пасту используют на кухонных поверхностях, контактирующих с продуктами, после уборки их нужно тщательно протереть чистой влажной губкой или тканью, чтобы удалить остатки смеси.

Домашняя паста может помочь справиться с обычным жиром и бытовой грязью, однако она не заменяет специальные средства для дезинфекции, удаления сложного накипи или борьбы с застарелыми загрязнениями. Её целесообразно рассматривать как простое дополнительное средство для регулярной уборки.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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