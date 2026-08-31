Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Отключения электричества зимой могут создать немало проблем. Узнайте, что стоит подготовить заранее для обеспечения тепла, освещения и связи.

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Что нужно купить к зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что стоит подготовить к зиме

Какие вещи понадобятся во время отключений

Как позаботиться о тепле в доме

Зима в Украине может принести новые вызовы из-за возможных атак на энергетическую инфраструктуру. Длительные отключения света оставляют дома без отопления, связи и возможности приготовить горячую пищу. Заблаговременная подготовка поможет пережить периоды без электроэнергии спокойнее и с меньшим дискомфортом. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", заранее сформированный базовый набор необходимых вещей поможет избежать паники и поисков нужного в последний момент.

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Освещение и запас батареек

Первой проблемой во время отключения электроэнергии часто становится темнота. Дома стоит иметь несколько источников света: мощный комнатный фонарь, удобный налобный вариант для бытовых дел и компактные LED-светильники. Важно также заранее приобрести достаточный запас батареек соответствующих типов.

Портативные зарядные устройства большой емкости

В критической ситуации смартфон остается важным средством связи с родными и источником информации. Стоит иметь портативный аккумулятор высокой емкости и регулярно проверять уровень его заряда. По возможности лучше подготовить два внешних аккумулятора - основной и резервный.

Портативная зарядная станция

Более мощная зарядная станция позволяет поддерживать работу не только гаджетов, но и роутера, ноутбука или настольной лампы. Емкость и мощность устройства следует выбирать с учётом суммарного потребления приборов, которые планируется использовать во время отключения электричества.

Термос и безопасная альтернатива для кухни

Запас горячей воды в качественном термосе или термокружке поможет сэкономить время и ресурсы. Жильцам домов с электроплитами стоит заранее продумать безопасный способ приготовления пищи во время длительного отключения электричества.

В то же время категорически нельзя использовать туристические газовые горелки, мангалы или генераторы внутри жилых помещений. Такие приборы могут привести к скоплению угарного газа и представлять серьезную опасность.

Теплая одежда, одеяла и термобелье

Одной из главных проблем зимой может стать быстрое охлаждение квартиры. Для защиты от холода стоит заранее проверить наличие плотных пледов, теплых одеял, шерстяных носков и термобелья.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы у детей и пожилых людей было достаточно тёплых вещей. Также желательно хранить их в легкодоступном месте, чтобы не искать необходимое в темноте во время аварийного отключения.

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Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

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