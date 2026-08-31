Одежда будет как новая: как за 30 секунд отстирать следы от ручки с ткани

Вы узнаете:
- Как быстро отстирать пятно от шариковой ручки
- Чем нужно отмыть следы от ручки
Новый учебный год уже не за горами, а это значит, что совсем скоро многие родители столкнутся с распространенной проблемой - как отмыть следы от ручки с одежды. Особенно сложно избавиться от пятен от пасты на белой одежде.
Но Главред узнал, что украинская блогерша Диана Головец в TikTok рассказала, как за считанные секунды избавиться от следов от ручки на одежде.
Как отстирать следы от шариковой ручки с одежды
Пятна от шариковой ручки могут оставаться на школьной форме, рубашках и других вещах. По словам Дианы Головец, для такого загрязнения можно использовать лак для волос.
"Напрыскайте (лак - Главред) сверху на пятно и промойте обычной водой. Можно постирать в стиральной машине", - отметила она.
Смотрите видео с лайфхаками:
@dianagologovets
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О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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