Одежда будет как новая: как за 30 секунд отстирать следы от ручки с ткани

Одно средство для волос за считанные секунды избавит белую рубашку от следов от ручки.

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Простой способ удалить следы от шариковой ручки с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как быстро отстирать пятно от шариковой ручки

Чем нужно отмыть следы от ручки

Новый учебный год уже не за горами, а это значит, что совсем скоро многие родители столкнутся с распространенной проблемой - как отмыть следы от ручки с одежды. Особенно сложно избавиться от пятен от пасты на белой одежде.

Но Главред узнал, что украинская блогерша Диана Головец в TikTok рассказала, как за считанные секунды избавиться от следов от ручки на одежде.

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Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика: Главред

Как отстирать следы от шариковой ручки с одежды

Пятна от шариковой ручки могут оставаться на школьной форме, рубашках и других вещах. По словам Дианы Головец, для такого загрязнения можно использовать лак для волос.

"Напрыскайте (лак - Главред) сверху на пятно и промойте обычной водой. Можно постирать в стиральной машине", - отметила она.

Смотрите видео с лайфхаками:

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О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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