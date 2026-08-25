Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цвета

Вы узнаете:
- Что добавляют в барабан стиральной машины, чтобы цвет вещей не выцветал
- Для каких вещей этот лайфхак не подходит
Даже после нескольких циклов стирки одежда начинает терять цвет, но ситуацию можно легко исправить, если добавить в стиральную машину один ингредиент.
Главред решил разобраться, как стирать одежду, чтобы ткань не теряла цвет.
С чем стирать одежду, чтобы сохранить цвет
Стакан английской соли, добавленный непосредственно в барабан стиральной машины, способен уберечь новую темную одежду от выцветания – такой совет дала авторка канала в TikTok.
Средство, которое большинство людей держит в ванной комнате для расслабляющих ванн, она предлагает использовать в качестве добавки к обычному циклу стирки, пишет express.co.uk.
Сколько соли нужно насыпать в стиральную машину
Принцип максимально прост: перед стандартной стиркой в барабан высыпают один стакан соли, после чего запускают обычную программу. Никаких изменений температуры, отдельных режимов или дополнительных полосканий не требуется.
Ключевое ограничение касается не ткани, а "возраста" вещей. Совет предназначен исключительно для новых темных предметов одежды - тех, которые еще не прошли несколько циклов стирки и из которых избыток красителя вымывается наиболее активно.
Почему лайфхак с солью работает
Сторонники этого метода объясняют эффект действием сульфата магния: считается, что он блокирует свободные молекулы красителя в волокнах ткани во время стирки и не дает им вымываться вместе с водой. Именно это, по их логике, и "фиксирует" насыщенность цвета.
Как стирать черную одежду без потери цвета - видео:
@mama_mila_#6 - секрет, как больше никогда не терять носки при стирке ? Сохраните эти 7 хитростей перед следующей стиркой, чтобы ваша одежда дольше выглядела и пахла великолепно ? Какую из них вы попробуете первой? 1. Затхлая стиральная машина приведет к появлению затхлого запаха на одежде, поэтому регулярно опорожняйте сливной насос и фильтр, чтобы удалить застоявшуюся воду. 2. Снимите лоток для моющего средства и очистите его, чтобы удалить скрытые отложения. 3. При стирке обязательно застегивайте молнии, так как они могут повредить другие вещи во время отжима и привести к выцветанию 4. А вот пуговицы лучше оставлять расстегнутыми, так как они могут зацепиться во время стирки 5. Вы также можете стирать новую тёмную одежду с добавлением 1 стакана английской соли, чтобы предотвратить выцветание. 6. Стирайте и сушите носки в сетчатом мешке для белья, чтобы больше никогда не терять носки при стирке. 7. Используйте меньше моющего средства - 1 столовая ложка часто бывает достаточно; избыток может привести к образованию отложений и сделать одежду жесткой. Надеюсь, эти советы оказались полезными, милые мои xx #советыпостирке#советыихитрости#советыдлямам#домашниелайфхаки♬ Ivory Check-in - пн–вс
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Об источнике: Express.co.uk
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