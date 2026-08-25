Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цвета

Средство, которое большинство людей хранит в ванной комнате, может сохранить цвет черных вещей.

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Как сохранить цвет одежды при стирке / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что добавляют в барабан стиральной машины, чтобы цвет вещей не выцветал

Для каких вещей этот лайфхак не подходит

Даже после нескольких циклов стирки одежда начинает терять цвет, но ситуацию можно легко исправить, если добавить в стиральную машину один ингредиент.

Главред решил разобраться, как стирать одежду, чтобы ткань не теряла цвет.

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С чем стирать одежду, чтобы сохранить цвет

Стакан английской соли, добавленный непосредственно в барабан стиральной машины, способен уберечь новую темную одежду от выцветания – такой совет дала авторка канала в TikTok.

Средство, которое большинство людей держит в ванной комнате для расслабляющих ванн, она предлагает использовать в качестве добавки к обычному циклу стирки, пишет express.co.uk.

Сколько соли нужно насыпать в стиральную машину

Принцип максимально прост: перед стандартной стиркой в барабан высыпают один стакан соли, после чего запускают обычную программу. Никаких изменений температуры, отдельных режимов или дополнительных полосканий не требуется.

Ключевое ограничение касается не ткани, а "возраста" вещей. Совет предназначен исключительно для новых темных предметов одежды - тех, которые еще не прошли несколько циклов стирки и из которых избыток красителя вымывается наиболее активно.

Ошибки при стирке / Инфографика: Главред

Почему лайфхак с солью работает

Сторонники этого метода объясняют эффект действием сульфата магния: считается, что он блокирует свободные молекулы красителя в волокнах ткани во время стирки и не дает им вымываться вместе с водой. Именно это, по их логике, и "фиксирует" насыщенность цвета.

Как стирать черную одежду без потери цвета - видео:

#6 @mama_mila_ - секрет, как больше никогда не терять носки при стирке ? Сохраните эти 7 хитростей перед следующей стиркой, чтобы ваша одежда дольше выглядела и пахла великолепно ? Какую из них вы попробуете первой? 1. Затхлая стиральная машина приведет к появлению затхлого запаха на одежде, поэтому регулярно опорожняйте сливной насос и фильтр, чтобы удалить застоявшуюся воду. 2. Снимите лоток для моющего средства и очистите его, чтобы удалить скрытые отложения. 3. При стирке обязательно застегивайте молнии, так как они могут повредить другие вещи во время отжима и привести к выцветанию 4. А вот пуговицы лучше оставлять расстегнутыми, так как они могут зацепиться во время стирки 5. Вы также можете стирать новую тёмную одежду с добавлением 1 стакана английской соли, чтобы предотвратить выцветание. 6. Стирайте и сушите носки в сетчатом мешке для белья, чтобы больше никогда не терять носки при стирке. 7. Используйте меньше моющего средства - 1 столовая ложка часто бывает достаточно; избыток может привести к образованию отложений и сделать одежду жесткой. Надеюсь, эти советы оказались полезными, милые мои xx #советыпостирке #советыихитрости #советыдлямам #домашниелайфхаки ♬ Ivory Check-in - пн–вс

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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