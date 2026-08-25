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Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цвета

Мария Николишин
25 августа 2026, 23:19
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Средство, которое большинство людей хранит в ванной комнате, может сохранить цвет черных вещей.
Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цвета
Как сохранить цвет одежды при стирке / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что добавляют в барабан стиральной машины, чтобы цвет вещей не выцветал
  • Для каких вещей этот лайфхак не подходит

Даже после нескольких циклов стирки одежда начинает терять цвет, но ситуацию можно легко исправить, если добавить в стиральную машину один ингредиент.

Главред решил разобраться, как стирать одежду, чтобы ткань не теряла цвет.

видео дня

С чем стирать одежду, чтобы сохранить цвет

Стакан английской соли, добавленный непосредственно в барабан стиральной машины, способен уберечь новую темную одежду от выцветания – такой совет дала авторка канала в TikTok.

Средство, которое большинство людей держит в ванной комнате для расслабляющих ванн, она предлагает использовать в качестве добавки к обычному циклу стирки, пишет express.co.uk.

Сколько соли нужно насыпать в стиральную машину

Принцип максимально прост: перед стандартной стиркой в барабан высыпают один стакан соли, после чего запускают обычную программу. Никаких изменений температуры, отдельных режимов или дополнительных полосканий не требуется.

Ключевое ограничение касается не ткани, а "возраста" вещей. Совет предназначен исключительно для новых темных предметов одежды - тех, которые еще не прошли несколько циклов стирки и из которых избыток красителя вымывается наиболее активно.

Ошибки во время стирки
Ошибки при стирке / Инфографика: Главред

Почему лайфхак с солью работает

Сторонники этого метода объясняют эффект действием сульфата магния: считается, что он блокирует свободные молекулы красителя в волокнах ткани во время стирки и не дает им вымываться вместе с водой. Именно это, по их логике, и "фиксирует" насыщенность цвета.

Как стирать черную одежду без потери цвета - видео:

@mama_mila_#6 - секрет, как больше никогда не терять носки при стирке ? Сохраните эти 7 хитростей перед следующей стиркой, чтобы ваша одежда дольше выглядела и пахла великолепно ? Какую из них вы попробуете первой? 1. Затхлая стиральная машина приведет к появлению затхлого запаха на одежде, поэтому регулярно опорожняйте сливной насос и фильтр, чтобы удалить застоявшуюся воду. 2. Снимите лоток для моющего средства и очистите его, чтобы удалить скрытые отложения. 3. При стирке обязательно застегивайте молнии, так как они могут повредить другие вещи во время отжима и привести к выцветанию 4. А вот пуговицы лучше оставлять расстегнутыми, так как они могут зацепиться во время стирки 5. Вы также можете стирать новую тёмную одежду с добавлением 1 стакана английской соли, чтобы предотвратить выцветание. 6. Стирайте и сушите носки в сетчатом мешке для белья, чтобы больше никогда не терять носки при стирке. 7. Используйте меньше моющего средства - 1 столовая ложка часто бывает достаточно; избыток может привести к образованию отложений и сделать одежду жесткой. Надеюсь, эти советы оказались полезными, милые мои xx #советыпостирке#советыихитрости#советыдлямам#домашниелайфхаки♬ Ivory Check-in - пн–вс

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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