Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

Дарья Пшеничник
25 августа 2026, 20:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Раствор лимонной кислоты заменяет даже 70-процентную эссенцию, а кислые ягоды и щавель действуют как природный консервант.
консервация
Что добавить в консервацию вместо уксуса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему уксус в заготовках подходит не всем
  • Какие ягоды действуют как консервант
  • Как развести лимонную кислоту вместо эссенции

Уксус в домашней консервации можно полностью заменить лимонной кислотой, кислыми ягодами, фруктами или даже водкой - заготовки при этом не теряют вкуса и хрусткости. Уксус добавляют именно для того, чтобы огурцы и помидоры дольше хранились, однако он противопоказан части потребителей и считается не самым полезным для здоровья продуктом, пишет ТСН.

Самый простой заменитель - лимонная кислота, но здесь важно точное дозирование. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70%, одну столовую ложку лимонной кислоты разводят в двух столовых ложках воды. Для раствора, соответствующего 9-процентному уксусу, достаточно одной чайной ложки кислоты на четырнадцать ложек воды.

Помогает и сам цитрус: в трёхлитровую банку с огурцами добавляют шесть нетолстых колец лимона.

Кислые ягоды как природный консервант

Эффект уксуса дают ягоды с высоким содержанием органических кислот. На трехлитровую банку понадобится два стакана красной смородины вместе с веточками.

Подойдут также брусника и клюква - по 100 граммов на трехлитровую банку. Альтернативный вариант - 100 граммов кислых яблок, причем вместо плодов можно взять их сок.

Много консервирующей кислоты содержит и щавель: его добавляют в той же пропорции - 100 граммов на трёхлитровую банку.

Водка вместо уксуса

Еще один прием, к которому прибегают некоторые хозяйки, вообще не связан с кислотой. В трехлитровую банку заготовки они доливают 50 граммов водки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
консервация лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:17Синоптик
Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:29Украина
Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Последние новости

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

Реклама
19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:01

Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковородыВидео

Реклама
17:54

Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

17:53

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

16:55

Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

16:39

"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

16:26

Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языкеВидео

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

Реклама
14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять