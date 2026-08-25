Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

Раствор лимонной кислоты заменяет даже 70-процентную эссенцию, а кислые ягоды и щавель действуют как природный консервант.

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Что добавить в консервацию вместо уксуса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

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Почему уксус в заготовках подходит не всем

Какие ягоды действуют как консервант

Как развести лимонную кислоту вместо эссенции

Уксус в домашней консервации можно полностью заменить лимонной кислотой, кислыми ягодами, фруктами или даже водкой - заготовки при этом не теряют вкуса и хрусткости. Уксус добавляют именно для того, чтобы огурцы и помидоры дольше хранились, однако он противопоказан части потребителей и считается не самым полезным для здоровья продуктом, пишет ТСН.

Самый простой заменитель - лимонная кислота, но здесь важно точное дозирование. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70%, одну столовую ложку лимонной кислоты разводят в двух столовых ложках воды. Для раствора, соответствующего 9-процентному уксусу, достаточно одной чайной ложки кислоты на четырнадцать ложек воды.

Помогает и сам цитрус: в трёхлитровую банку с огурцами добавляют шесть нетолстых колец лимона.

Кислые ягоды как природный консервант

Эффект уксуса дают ягоды с высоким содержанием органических кислот. На трехлитровую банку понадобится два стакана красной смородины вместе с веточками.

Подойдут также брусника и клюква - по 100 граммов на трехлитровую банку. Альтернативный вариант - 100 граммов кислых яблок, причем вместо плодов можно взять их сок.

Много консервирующей кислоты содержит и щавель: его добавляют в той же пропорции - 100 граммов на трёхлитровую банку.

Водка вместо уксуса

Еще один прием, к которому прибегают некоторые хозяйки, вообще не связан с кислотой. В трехлитровую банку заготовки они доливают 50 граммов водки.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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