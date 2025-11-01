Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

Эксперт поделился простым лайфхаком, как определить качество соли.

Соль - продукт, который есть, пожалуй, в доме каждого. Однако не всегда соль бывает качественной и определить это не всегда просто, хотя это очень важно. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал журналист Константин Грубич.

Главред узнал, что в соли могут быть остатки нефтепродуктов из-за нарушения технологии добычи, хранения или транспортировки. И есть способ, как их обнаружить.

Как проверить соль дома на кухне

Грубич советует сделать простое действие - растворить каменную соль в воде. Это позволит увидеть и осадок, и возможные масляные пятна, если есть остатки нефтепродуктов. Для этого в полстакана воды надо добавить одну-полторы ложки соли.

Если во время перемешивания в стакане будут видны примеси, над солью надо поработать, прежде чем добавлять ее в блюда. А именно соль требует растворения и фильтрации.

Чем может быть опасна соль с примесями

Соль с примесями не может серьезно навредить здоровью, но вполне способна испортить закрутки. Речь идет в первую очередь о соли с ферроцианидом калия (Е536).

Эта добавка нарушает процессы ферментации, что приводит к тому, что квашеные огурцы не хрустят, другие соленья могут заплесневеть, а крышки вздуться.

