Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

Даже самый современный холодильник не застрахован от появления неприятного запаха. Причина - не только в продуктах с сильным ароматом, но и в мелких остатках пищи, которые незаметно накапливаются.
Но вместо того, чтобы тратиться на дорогие средства, украинские хозяйки все чаще возвращаются к проверенным натуральным методам, пишет ТСН.
Что поможет в борьбе с неприятным запахом в холодильнике
Цедра цитрусовых фруктов
Цедра лимона или апельсина - не только дополнение к чаю. Несколько кусочков в открытой тарелке или мешочке из ткани, оставленные в холодильнике, творят чудеса.
Эфирные масла цитрусовых не только дарят приятный аромат, но и уничтожают бактерии. А если добавить несколько звездочек гвоздики - получите натуральный ароматизатор с нотками уюта.
Кофе и сода
Кофе или пищевая сода - это не просто ингредиенты для завтрака или выпечки. Они прекрасно поглощают посторонние запахи. Насыпьте 2-3 ложки в небольшую емкость и оставьте на полке. Меняйте каждые две недели - и холодильник всегда будет пахнуть свежестью.
Активированный уголь
После застолий, когда холодильник переполнен различными блюдами, спасет активированный уголь. Несколько таблеток в открытой баночке - и даже самые стойкие запахи исчезнут без следа.
Профилактика - залог свежести
Раз в неделю проверяйте содержимое холодильника на испорченные продукты.
Храните мясо, рыбу и сыры в герметичных контейнерах.
Ежемесячно мойте полки раствором уксуса или лимонного сока - это природный антисептик.
В последнее время все больше хозяек переходят на экологические методы ухода за бытовой техникой. И холодильник - не исключение. Простота, доступность и безопасность - вот почему эти лайфхаки снова становятся популярными.
