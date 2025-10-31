Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

Названы природные решения без химии, которые всегда работают.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Даже самый современный холодильник не застрахован от появления неприятного запаха. Причина - не только в продуктах с сильным ароматом, но и в мелких остатках пищи, которые незаметно накапливаются.

Но вместо того, чтобы тратиться на дорогие средства, украинские хозяйки все чаще возвращаются к проверенным натуральным методам, пишет ТСН.

Что поможет в борьбе с неприятным запахом в холодильнике

Цедра цитрусовых фруктов

Цедра лимона или апельсина - не только дополнение к чаю. Несколько кусочков в открытой тарелке или мешочке из ткани, оставленные в холодильнике, творят чудеса.

Эфирные масла цитрусовых не только дарят приятный аромат, но и уничтожают бактерии. А если добавить несколько звездочек гвоздики - получите натуральный ароматизатор с нотками уюта.

Кофе и сода

Кофе или пищевая сода - это не просто ингредиенты для завтрака или выпечки. Они прекрасно поглощают посторонние запахи. Насыпьте 2-3 ложки в небольшую емкость и оставьте на полке. Меняйте каждые две недели - и холодильник всегда будет пахнуть свежестью.

Активированный уголь

После застолий, когда холодильник переполнен различными блюдами, спасет активированный уголь. Несколько таблеток в открытой баночке - и даже самые стойкие запахи исчезнут без следа.

Профилактика - залог свежести

Раз в неделю проверяйте содержимое холодильника на испорченные продукты.

Храните мясо, рыбу и сыры в герметичных контейнерах.

Ежемесячно мойте полки раствором уксуса или лимонного сока - это природный антисептик.

В последнее время все больше хозяек переходят на экологические методы ухода за бытовой техникой. И холодильник - не исключение. Простота, доступность и безопасность - вот почему эти лайфхаки снова становятся популярными.

