О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотой

Домашний спрей не только эффективно удаляет пыль, но и образует на поверхности лёгкий защитный слой.

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Простое домашнее средство легко приготовить всего из трёх основных компонентов

Домашний спрей не только удаляет пыль, но и образует на поверхности защитный слой

Специалисты по уборке утверждают, что эффективно справиться с пылью и надолго предотвратить её повторное оседание можно средством для уборки.

Для этого понадобится простое домашнее средство, которое легко приготовить всего из трёх основных компонентов, пишет Express.

Как самостоятельно сделать спрей против пыли

Для создания этого эффективного антистатического раствора вам понадобятся:

60 мл дистиллированного белого уксуса

1 столовая ложка оливкового масла холодного отжима

несколько капель средства для мытья посуды

По желанию можно добавить немного эфирного масла — это придаст смеси приятный аромат, соответствующий вашему вкусу.

Инструкция:

Подготовьте чистый пустой распылитель.

Влейте в него 1,5 стакана воды, затем добавьте уксус, оливковое масло и капли моющего средства.

Плотно закройте крышку и хорошо встряхните, чтобы компоненты смешались.

Нанесите средство на салфетку из микрофибры и протрите пыльные поверхности.

При необходимости используйте дополнительную сухую ткань, чтобы убрать остатки раствора и избежать разводов.

Эффективность действия

Эксперты утверждают, что этот домашний спрей не только эффективно удаляет пыль, но и образует на поверхности лёгкий защитный слой, который помогает предотвратить повторное оседание пыли до 30 дней.

Уборка пыли с растений: советы экспертов

На первый взгляд пыль на листьях комнатных растений кажется неопасной, однако она может мешать их нормальному росту и функционированию. Регулярная очистка листвы не только улучшает общее состояние растения, но и помогает предотвратить появление вредителей — таких как тля или паутинный клещ. Эти насекомые могут скрываться в пыльном налёте, и без своевременной чистки их присутствие может остаться незаметным до тех пор, пока они не нанесут растению серьёзный вред.

