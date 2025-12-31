С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Украинский город-миллионник вырос не на пустом месте, как убеждали советские учебники, а на фундаменте казацких поселений XVII века.

https://glavred.info/culture/s-xviii-nosil-imya-rossiyskoy-imperatricy-kakoy-gorod-ukrainy-smenil-pyat-nazvaniy-10728563.html Ссылка скопирована

Город Днепр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Когда и как был основан современный Днепр

Какие легенды связаны с Монастырским островом

Какие исторические названия имел Днепр

Днепр сочетает в себе современное промышленное развитие и богатое историческое наследие, восходящее к казацким временам, княжеским эпохам и торговым путям. Каждая улица и здание в городе имеет свою уникальную историю, которую стоит исследовать.

Главред узнал, как Днепр назывался в разные времена.

видео дня

Как появился Днепр

Официальное основание города в 1784 году (хотя первые планы датируются 1776-м) стало важным этапом колонизации региона. Однако имперские архитекторы пришли не в пустыню. Как пишет "Телеграф", мало кто знает, что фундаментом современного города стали казацкие поселения.

Так, на месте нынешних жилых массивов Парус, Красный Камень и Покровский когда-то раскинулся большой зимовник запорожского полковника Максима Дия. Символично, что там, где сегодня бурлит городская жизнь, несколько веков назад казаки лелеяли вольный дух Дикого Поля.

Где находилось сердце казацкой паланки

Задолго до появления Катеринослава, в 1645 году, на правом берегу возник Новый Кодак. Расположенный всего в 10 км от современного центра, он был стратегическим центром Кодакской паланки.

Это был мощный логистический узел, ведь там пересекались пути с Полтавщины на Запорожскую Сечь, проходили богатые купеческие валки из Крыма и Европы. Новый Кодак служил ключевым пунктом отдыха и безопасности для путешественников, что делало его фактическим административным предшественником современного мегаполиса.

Какие тайны скрывает Монастырский остров

Монастырский остров - живописное место с богатой историей, восходящей к IX веку. По легендам, здесь останавливался апостол Андрей Первозванный, проповедуя христианство, а княгиня Ольга искала здесь защиты от бури в 957 году.

Князь Владимир Великий также останавливался на острове перед походом на Корсунь. В XII веке на острове действовал монастырь-цитадель, который обороняли от ордынцев.

Действительно ли на Игренском полуострове был "затерянный город"

Загадочный летописный город Пересечень до сих пор является предметом жарких дискуссий. Выдающийся историк Борис Рыбаков считал, что он располагался именно на острове Игрень.

Археологические находки подтверждают, что на полуострове кипела торговля между Киевской Русью и степными кочевниками. Пересечень стал тем самым мостиком, соединившим эпоху раннего средневековья с будущим развитием Приднепровья.

Как менялись названия города на протяжении веков

История названий Днепра - это зеркало политических эпох. Город менял названия в зависимости от исторического периода:

Новый Кодак (1645-1784);

Катеринослав (1784-1796);

Новороссийск (1796-1802);

Катеринослав (1802-1926);

Днепропетровск (1926-2016);

Днепр (современное название).

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред