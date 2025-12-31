Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

Советские хозяйки старались "достать" лучшие продукты и приготовить любимые блюда.

Что обязательно готовили на Новый год в СССР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

На Новый год в СССР хозяйки заранее "доставали" дефицитные продукты для праздничного стола

Главными блюдами были запеченное мясо, холодец, Оливье, "Шуба" и "Мимоза"

Символами праздника считались советское шампанское, мандарины и редкая черная икра

В Советском Союзе Новый год был одним из самых ожидаемых праздников, а подготовка к нему превращалась в настоящий марафон по поиску продуктов. Хозяйки заранее "выбивали" дефицитные товары, чтобы накрыть стол так, чтобы встретить год в достатке - даже если семейный бюджет был скромным. Несмотря на разницу в доходах, у большинства советских семей новогоднее меню имело свои неизменные хиты. О них вам и расскажет Главред.

Горячее: запеченная птица как символ праздника

Центральным блюдом стола традиционно становилось мясо. Чаще всего - курица, которую фаршировали, натирали специями и запекали до золотистой корочки. В более состоятельных семьях могли позволить себе утку, гуся, дичь или свинину, но для большинства именно курица была доступным вариантом "праздничного горячего".

Холодец - блюдо, без которого не обходился ни один Новый год

Холодец в СССР был почти обязательным атрибутом праздника. Его готовили накануне, тратя много часов на варку. В бюджетном варианте использовали курицу, в "классическом" - свиные ножки, уши, говяжьи кости. Часто блюдо получалось мутным, ведь далеко не все знали секреты очистки бульона.

"Тазик Оливье" - главный салат советского застолья

Оливье в советской интерпретации давно отошел от французского оригинала, но стал настоящей легендой. Зеленого горошка, колбасы и майонеза в магазинах не хватало, поэтому салат готовили только на большие праздники. Во многих семьях его делали в огромных мисках - отсюда и народное название "тазик Оливье".

"Селедка под шубой" - хит из 70-х

В 70-х годах стремительно приобрел популярность салат "Шуба". Классический набор - сельдь, свекла, картофель, морковь, яйца, лук и майонез. Некоторые хозяйки добавляли яблоко или чеснок. Из-за дефицита майонеза его нередко готовили дома. Существовала даже легенда, что слои салата символизируют советское общество и революцию.

"Мимоза" - сытный салат из консервы

Еще один фаворит - салат "Мимоза". Его любили за сытность и необычный вкус: рыбная консерва, яйца, овощи и майонез создавали очень питательное блюдо, которого хватало на большую компанию.

Шампанское, мандарины и икра - символы праздника, но не для всех

"Советское шампанское" было почти единственным доступным игристым напитком.

было почти единственным доступным игристым напитком. Мандарины появлялись в магазинах только зимой и мгновенно исчезали с полок, поэтому стали настоящим ароматом Нового года.

появлялись в магазинах только зимой и мгновенно исчезали с полок, поэтому стали настоящим ароматом Нового года. Икра была роскошью: ее "доставали", а не покупали. Бутерброды из черной икры считались признаком достатка и праздничной роскоши.

