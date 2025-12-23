Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний стол

Предлагаем рецепт вкусного и простого желейного десерта с оригинальной праздничной подачей. Этот рецепт точно оценят занятые хозяйки, а понравится он и взрослым, и детям.
Кстати, для десерта можно использовать любые фрукты, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Новогодний десерт – рецепт
Ингредиенты:
- Йогурт 2,5% - 450 г
- Сгущенка - 80 г
- Ванилин - на кончике ножа
- Желатин - 15 г
- Вода - 35 мл
- Консервированный персик
- Желе со вкусом "Персика" + вода
К йогурту добавьте сгущенку, ванилин и перемешайте все до однородности.
Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.
Растопите желатин на водяной бане, влейте в йогуртовую смесь, перемешайте.
Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник застывать.
Приготовьте желе по инструкции.
На йогуртовый слой разложите персики, залейте желе и поставьте в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить новогодний десерт:
Вас может заинтересовать:
- Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада
- В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту
- Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред