Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний стол

Рецепт быстрого порционного десерта на новогодний стол.

Новогодний десерт - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт вкусного и простого желейного десерта с оригинальной праздничной подачей. Этот рецепт точно оценят занятые хозяйки, а понравится он и взрослым, и детям.

Кстати, для десерта можно использовать любые фрукты, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Новогодний десерт – рецепт

Ингредиенты:

Йогурт 2,5% - 450 г

Сгущенка - 80 г

Ванилин - на кончике ножа

Желатин - 15 г

Вода - 35 мл

Консервированный персик

Желе со вкусом "Персика" + вода

К йогурту добавьте сгущенку, ванилин и перемешайте все до однородности.

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.

Растопите желатин на водяной бане, влейте в йогуртовую смесь, перемешайте.

Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник застывать.

Приготовьте желе по инструкции.

На йогуртовый слой разложите персики, залейте желе и поставьте в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

