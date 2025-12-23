Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

Этот рецепт будут просить все гости и родные.

Рецепт простого салата на Новый год / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На праздник всегда хочется приготовить что-то особенное. Однако, иногда времени остается мало, а цены на некоторые продукты "кусаются". Главред нашел рецепт салата, который готовится очень просто и с минимальным количеством продуктов.

Трендовым салатом-сенсацией поделилась кулинарный блогер @mariiam_foodblog.

Вам понадобится:

огурец - 1 шт;

крабовые палочки - 100 г;

крем-сыр с копченым лососем - 2 ст. л;

соевый соус - 2 ст. л;

майонез - 1 ст. л.

Для подачи:

нори;

кунжут.

Процесс приготовления

Сначала очищаем огурец от кожуры и нарезаем на тоненькие полоски.

Далее крабовые палочки разделяем на волокна.

Добавляем крем-сыр с копченым лососем, соевый соус и по желанию одну ложку майонеза. Все хорошо перемешиваем.

При подаче на стол украшаем листьями нори и кунжутом.

Этот салат особенно понравится тем, кто обожает суши.

Приятного аппетита!

Как приготовить трендовый салат на Новый год - смотрите видео:

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

