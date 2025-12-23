Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

На праздник всегда хочется приготовить что-то особенное. Однако, иногда времени остается мало, а цены на некоторые продукты "кусаются". Главред нашел рецепт салата, который готовится очень просто и с минимальным количеством продуктов.
Трендовым салатом-сенсацией поделилась кулинарный блогер @mariiam_foodblog.
Вам понадобится:
- огурец - 1 шт;
- крабовые палочки - 100 г;
- крем-сыр с копченым лососем - 2 ст. л;
- соевый соус - 2 ст. л;
- майонез - 1 ст. л.
Для подачи:
- нори;
- кунжут.
Процесс приготовления
Сначала очищаем огурец от кожуры и нарезаем на тоненькие полоски.
Далее крабовые палочки разделяем на волокна.
Добавляем крем-сыр с копченым лососем, соевый соус и по желанию одну ложку майонеза. Все хорошо перемешиваем.
При подаче на стол украшаем листьями нори и кунжутом.
Этот салат особенно понравится тем, кто обожает суши.
Приятного аппетита!
Как приготовить трендовый салат на Новый год - смотрите видео:
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
