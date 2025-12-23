Укр
  Рецепты

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

Марина Фурман
23 декабря 2025, 03:05
40
Этот рецепт будут просить все гости и родные.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат
Рецепт простого салата на Новый год / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На праздник всегда хочется приготовить что-то особенное. Однако, иногда времени остается мало, а цены на некоторые продукты "кусаются". Главред нашел рецепт салата, который готовится очень просто и с минимальным количеством продуктов.

Трендовым салатом-сенсацией поделилась кулинарный блогер @mariiam_foodblog.

Вам понадобится:

видео дня
  • огурец - 1 шт;
  • крабовые палочки - 100 г;
  • крем-сыр с копченым лососем - 2 ст. л;
  • соевый соус - 2 ст. л;
  • майонез - 1 ст. л.

Для подачи:

  • нори;
  • кунжут.

Процесс приготовления

Сначала очищаем огурец от кожуры и нарезаем на тоненькие полоски.

Далее крабовые палочки разделяем на волокна.

Добавляем крем-сыр с копченым лососем, соевый соус и по желанию одну ложку майонеза. Все хорошо перемешиваем.

При подаче на стол украшаем листьями нори и кунжутом.

Этот салат особенно понравится тем, кто обожает суши.

Приятного аппетита!

Как приготовить трендовый салат на Новый год - смотрите видео:

@mariiam_foodblog По вкусу напоминает суши, обязательно попробуйте и вы ? Ингредиенты: Огурец - 1 шт. Крабовые палочки - 100 грамм Крем-сыр Philadelphia с копченым лососем @Philadelphia_Ukraine - 2 ст.л. Соевый соус - 2 ст. л. Майонез - 1 ст. л. Для подачи: нори и кунжут. Огурец очищаем от кожуры, и нарезаем на тоненькие полоски. Крабовые палочки разделяем на волокна. Добавляем крем-сыр с копченым лососем, соевый соус и по желанию одну ложку майонеза. Все хорошо перемешиваем, украшаем листьями нори и кунжутом и можно смаковать! #салат#суши#рецепт#краб♬ оригинальный звук - natali_coooks?

О персоне: mariiam_foodblog

mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

рецепт салат рецепты рецепты на Новый год салат из крабовых палочек
