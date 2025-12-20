Укр
В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

Анна Косик
20 декабря 2025, 12:40
Рецепт домашнего майонеза из сырого яйца.
майонез
Самый простой рецепт домашнего майонеза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Во время рождественских и новогодних праздников люди используют значительно больше майонеза, чем в другие периоды года. Но его не обязательно скупать пачками в магазине.

Главред узнал, что невероятно вкусный майонез всего за 60 секунд можно приготовить дома из одного яйца. Об этом в TikTok Ange Cook рассказала украинский блогер Ангелина Зинкова.

Домашний майонез - рецепт

Ингредиенты:

  • Рафинированное масло 150 мл
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль
  • Сахар
  • Горчица 1 ч. л.
  • Лимонный сок 1 ч. л. Лимонный сок 1 ч. л.

Яйцо, масло, щепотку соли и сахара выкладываем в чашу блендера. Взбиваем массу снизу доверху пока она не станет похожей на майонез. После этого добавляем горчицу, лимонный сок и снова все взбиваем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить домашний майонез:

@angelinazinkovaa

Майонез к вашему олівʼє?? на желтках в блендере у меня не получилось, надо или больше желтков или другой блендер, этот не достает, а масло надо вводить очень по немножко, впрочем вручную венчиком у меня все прекрасно получалось? для майонеза: 150мл рафинированного масла 1 яйцо щепотка соли, сахара 1ч.л. горчицы 1 ч.л. лимонного сока

♬ Ladyfingers - piano version - Harry Nicholson

О персоне: Ангелина Зинкова

Ангелина Зинкова - украинский блогер, автор кулинарно-лайфстайл блога. В соцсетях делится рецептами различных блюд. На ее TikTok страницу подписаны более 89 тысяч пользователей.

