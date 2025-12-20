В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

Во время рождественских и новогодних праздников люди используют значительно больше майонеза, чем в другие периоды года. Но его не обязательно скупать пачками в магазине.
Главред узнал, что невероятно вкусный майонез всего за 60 секунд можно приготовить дома из одного яйца. Об этом в TikTok Ange Cook рассказала украинский блогер Ангелина Зинкова.
Домашний майонез - рецепт
Ингредиенты:
- Рафинированное масло 150 мл
- Яйцо 1 шт.
- Соль
- Сахар
- Горчица 1 ч. л.
- Лимонный сок 1 ч. л. Лимонный сок 1 ч. л.
Яйцо, масло, щепотку соли и сахара выкладываем в чашу блендера. Взбиваем массу снизу доверху пока она не станет похожей на майонез. После этого добавляем горчицу, лимонный сок и снова все взбиваем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить домашний майонез:
