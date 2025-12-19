Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

На зимние праздники многие готовят любимые десерты, которые часто покрывают шоколадной глазурью. Но приготовить ее идеально с первого раза иногда не удается даже опытным хозяйкам.
Однако Главред узнал, что есть рецепт, по которому глазурь точно получится идеально: не будет трескаться и липнуть. Им в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.
Шоколадная глазурь - рецепт
Ингредиенты:
- Сахар 40 г
- Какао 20 г
- Молоко 2 ст. л.
- Сливочное масло 80 г
Сахар, какао и молоко смешиваем и ставим на огонь. Постоянно помешивая ждем, пока сахар полностью растает. Далее добавляем к массе кусок масла и хорошо все перемешиваем. Снимаем глазурь с огня и украшаем ею десерты.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить шоколадную глазурь:
@alionakarpiuk Шоколадная глазурь (помадка), которая не трескается и не липне❗️ Ингредиенты: - 40 г сахара - 20 г какао - 2 ст. л. молока - 80 г сливочного масла Приготовление глазури: 1. Смешать какао с сахаром. 2. Добавить молоко и поставить на слабый огонь, постоянно мешать до растапливания сахара. 3. Когда масса станет однородной, вмешать масло. Масло лучше брать 82%, в @silpoua беру по выгодному предложению? 4. Перемешать до растапливания масла и полить помадкой пляцки и десерты . #глазурь#помадка#рецепт#маникюр2026♬ Little Things - Adrián Berenguer
