Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

Самый лучший рецепт шоколадной глазури для любых десертов.

Рецепт шоколадной глазури для рождественских десертов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На зимние праздники многие готовят любимые десерты, которые часто покрывают шоколадной глазурью. Но приготовить ее идеально с первого раза иногда не удается даже опытным хозяйкам.

Однако Главред узнал, что есть рецепт, по которому глазурь точно получится идеально: не будет трескаться и липнуть. Им в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.

Шоколадная глазурь - рецепт

Ингредиенты:

Сахар 40 г

Какао 20 г

Молоко 2 ст. л.

Сливочное масло 80 г

Сахар, какао и молоко смешиваем и ставим на огонь. Постоянно помешивая ждем, пока сахар полностью растает. Далее добавляем к массе кусок масла и хорошо все перемешиваем. Снимаем глазурь с огня и украшаем ею десерты.

Приятного аппетита!

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

