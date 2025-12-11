Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

Рецепт апельсинового кекса, который тает во рту.

Божественный на вкус апельсиновый кекс / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Выпечка зимой добавляет особой атмосферы. Поэтому чтобы поднять себе настроение можно приготовить невероятно вкусный апельсиновый кекс, для которого надо минимум ингредиентов и усилий.

Главред узнал, что его можно приготовить из одного апельсина. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Апельсиновый кекс - рецепт

Ингредиенты:

Апельсин 1 шт.

Яйца 3 шт.

Сахар 1 стакан

Подсолнечное масло 6 ст. л.

Мука 280 г муки

Разрыхлитель 10 г

Апельсин чистим от кожуры и взбиваем вместе с яйцами блендером. Добавляем к массе сахар, муку, разрыхлитель и хорошо все перемешиваем венчиком. Далее кладем в тесто масло и цедру апельсина и снова вымешиваем.

Выливаем тесто в смазанную сливочным маслом форму и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Когда кекс будет готов, его можно полить соком апельсина и присыпать пудрой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить апельсиновый кекс:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

