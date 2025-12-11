Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

Выпечка зимой добавляет особой атмосферы. Поэтому чтобы поднять себе настроение можно приготовить невероятно вкусный апельсиновый кекс, для которого надо минимум ингредиентов и усилий.
Главред узнал, что его можно приготовить из одного апельсина. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.
Апельсиновый кекс - рецепт
Ингредиенты:
- Апельсин 1 шт.
- Яйца 3 шт.
- Сахар 1 стакан
- Подсолнечное масло 6 ст. л.
- Мука 280 г муки
- Разрыхлитель 10 г
Апельсин чистим от кожуры и взбиваем вместе с яйцами блендером. Добавляем к массе сахар, муку, разрыхлитель и хорошо все перемешиваем венчиком. Далее кладем в тесто масло и цедру апельсина и снова вымешиваем.
Выливаем тесто в смазанную сливочным маслом форму и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Когда кекс будет готов, его можно полить соком апельсина и присыпать пудрой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить апельсиновый кекс:
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
