Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

Анна Косик
11 декабря 2025, 15:54
75
Рецепт апельсинового кекса, который тает во рту.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8-12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
апельсиновый кекс
Божественный на вкус апельсиновый кекс / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Выпечка зимой добавляет особой атмосферы. Поэтому чтобы поднять себе настроение можно приготовить невероятно вкусный апельсиновый кекс, для которого надо минимум ингредиентов и усилий.

Главред узнал, что его можно приготовить из одного апельсина. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Апельсиновый кекс - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Апельсин 1 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 1 стакан
  • Подсолнечное масло 6 ст. л.
  • Мука 280 г муки
  • Разрыхлитель 10 г

Апельсин чистим от кожуры и взбиваем вместе с яйцами блендером. Добавляем к массе сахар, муку, разрыхлитель и хорошо все перемешиваем венчиком. Далее кладем в тесто масло и цедру апельсина и снова вымешиваем.

Выливаем тесто в смазанную сливочным маслом форму и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Когда кекс будет готов, его можно полить соком апельсина и присыпать пудрой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить апельсиновый кекс:

@gotuyemo_v_kayf Ароматный, праздничный апельсиновый кекс ? Просто и очень вкусно ? Сохраняй, себе рецепт! Ингредиенты: Апельсин - 1 шт Яйца - 3 шт Сахар - 1 ст Подсолнечное масло - 6 ст.л Мука - 280 г Разрыхлитель - 10 г Яйца и апельсин взбить блендером. Добавить сахар, муку с разрыхлителем и перемешать. Затем добавить цедру апельсина и растительное масло. Тесто вылить в форму смазанную сливочным маслом. Выпекать в разогретой духовке при 180 примерно 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой. Еще теплый кекс полить соком одного апельсина. Просто, быстро и вкусно ? #кекс#рецепт#выпечка#апельсиновыйкекс#праздничныйстол♬ Winter Wonderland - Bing Crosby & London Symphony Orchestra

gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

