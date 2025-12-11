Укр
Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

Анна Косик
11 декабря 2025, 13:56
Перемещение военной техники заметили на временно оккупированных территориях Донетчины, но россиян направляют в другую область.
Гуляйполе, колона техники РФ
Оккупанты активизируются с новой силой на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, t.me/andriyshTime

Что сообщил Андрющенко:

  • Россияне усиливают свою группировку на фронте новой живой силой
  • Большая колонна РФ движется в направлении Гуляйполя

Страна-агрессор Россия усиливает свою группировку на одном из приоритетных направлений фронта. Об этом свидетельствуют данные о перемещении военной колонны РФ в направлении временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, большую военную колонну с живой силой и боекомплектом в количестве 15 грузовиков зафиксировали во время движения из направления Ростова в Мариуполь.

видео дня

Где оккупанты хотят усилить свою группировку

Перемещение российской техники зафиксировали в районе населенного пункта Безымянное, что недалеко от Новоазовска. Маркировка, скорость и направление движения колонны указывает на то, что она едет на один из горячих участков фронта.

Андрющенко убежден, что россияне хотят за счет этой живой силы и БК усилить свою группировку не в Донецкой области, а в районе Гуляйполя Запорожской области.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какую задачу пытаются выполнить оккупанты в районе Гуляйполя

Главред писал, что по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, вражеская армия не прекращает осуществлять штурмовые действия на Гуляйпольском направлении.

Пехотные группы РФ стремятся отрезать от логистических путей город, а также окружить Гуляйполе с востока и северо-востока, чтобы проникнуть внутрь населенного пункта.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские подразделения продолжают пытаться продвигаться малыми группами на Запорожском направлении, используя особенности местности и пытаясь обойти украинскую оборону.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Александровском направлении, пытаясь обойти Гуляйполе. После того, как оккупанты преодолели реку Волчья, преодолели ранее подготовленные позиции - они пытались развивать этот успех. Но пока противнику не удается это сделать.

Накануне эксперт Виктор Кевлюк предупреждал, что на Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

