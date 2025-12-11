Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 05:15
90
Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +10 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 декабря
  • Когда температура воздуха опустится до -7 градусов
  • Где будут снегопады и туманом

Погода в Украине 11 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей будет сильный туман с видимостью 200-500 м. Поэтому был объявлен І уровень опасности.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 11 декабря
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 декабря в Украине будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до 3-8 градусов тепла. На востоке и северо-востоке будет холоднее всего - 1-3 градуса тепла, а на западе будет теплее всего - 8-11 градусов тепла. Влажная погода будет практически повсеместно.

С 13 по 16 декабря упадет температура воздуха. Постепенно она снизится до 3 градусов мороза. Ночью температура воздуха будет опускаться до -5...-1 градуса. На востоке местами будет -7 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 декабря

В Украине 11 декабря будет облачно. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. На северо-востоке будет мокрый снег. В большинстве областей будет туман. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Относительно температурного режима ночью 1-6° тепла, в дневные часы 4-9°; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 11 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 6-10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла.

погода 11 декабря
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода 11 декабря в Киеве

В Киеве 11 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и туман. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана с видимостью 200-500 м. На Киевщине объявили І уровень опасности.

погода 11 декабря
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

05:15Синоптик
Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

02:06Мир
Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

00:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

Последние новости

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

03:30

Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

Реклама
02:46

Почему на окнах много пауков и что это предвещает по народным приметам

02:06

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

00:52

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

10 декабря, среда
23:56

Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

23:51

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

21:40

Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

21:20

20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

Реклама
20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

19:44

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

19:36

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

19:25

РФ одномоментно потеряла $90 млн: дроны СБУ взорвали танкер "теневого флота"Видео

19:22

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

19:17

Роосиянка вцепилась в турчанку, отбивая 63-летнего бизнесмена

19:10

Как Трамп загнал себя в тупикмнение

19:05

Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ

19:01

Киевляне отправляются в Италию без ключевых игроков: кто не поддержит команду

18:59

Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса

18:38

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

18:27

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:03

Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

17:56

Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытиеВидео

17:52

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

17:23

На Миндича в Израиле было покушение, - КоломойскийВидео

17:21

Как коты предупреждают хозяев о приближении беды: 7 признаков, которые не стоит игнорировать

Реклама
17:06

"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

17:00

Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

16:50

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:48

Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

16:41

Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:32

Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

16:17

Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

16:10

Почему не растут зубы мудрости и нужно ли по этому поводу волноваться

16:01

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

15:52

Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять