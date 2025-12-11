На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

Вы узнаете:
Погода в Украине 11 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей будет сильный туман с видимостью 200-500 м. Поэтому был объявлен І уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 декабря в Украине будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до 3-8 градусов тепла. На востоке и северо-востоке будет холоднее всего - 1-3 градуса тепла, а на западе будет теплее всего - 8-11 градусов тепла. Влажная погода будет практически повсеместно.
С 13 по 16 декабря упадет температура воздуха. Постепенно она снизится до 3 градусов мороза. Ночью температура воздуха будет опускаться до -5...-1 градуса. На востоке местами будет -7 градусов.
Погода 11 декабря
В Украине 11 декабря будет облачно. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. На северо-востоке будет мокрый снег. В большинстве областей будет туман. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Относительно температурного режима ночью 1-6° тепла, в дневные часы 4-9°; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +1
По данным meteoprog, 11 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 6-10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла.
Погода 11 декабря в Киеве
В Киеве 11 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и туман. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана с видимостью 200-500 м. На Киевщине объявили І уровень опасности.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.
Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
