Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известно

Свитан подчеркнул, что удары по энергетике также будут, но уже не столь массированные.

Куда будет бить Россия весной / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россия изменит цели для ударов по Украине

Враг может атаковать железные дороги, автодороги или мосты

Также оккупанты будут наносить удары по водоснабжению

С наступлением весны и тепла цели для российских ударов сместятся с энергетики на логистику. Страна-агрессор может атаковать железные дороги, автодороги, мосты, тяговые подстанции и все остальное, что связано с передвижением. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

"Именно весной начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции. Поэтому Россия будет активнее наносить удары по логистике", — подчеркнул он.

По его словам, Россия также будет наносить удары по водоснабжению и инфраструктурным объектам такого рода, чтобы оказывать давление на украинское общество.

"По энергетике удары будут, но по мере возможности, поскольку уже сейчас, при плюсовых температурах, начинается снижение потребления электроэнергии. Поэтому до осени россияне будут наносить удары по вышеупомянутым целям", — отметил Свитан.

Как изменятся удары РФ на фронте

Эксперт добавил, что сейчас на поле боя россияне расходуют основные прошлогодние ресурсы, поэтому на некоторых направлениях возможно снижение интенсивности боевых действий.

Однако, по его мнению, оккупанты однозначно сохранят возможность наносить массированные удары на фронте, особенно ближе к 9 мая.

"Сейчас в России начнется период накопления, так называемая оперативная пауза, которая будет сопровождаться уменьшением или прекращением боевых действий. Произведенные в это время средства и боеприпасы, а также подготовка личного состава будут накапливаться для использования в летней кампании 2026 года, которая может стартовать в начале лета или ближе к осени, под туманами, как это было в 2025-м", — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан подчеркнул, что на поле боя у россиян не будет никаких серьезных положительных изменений в ближайшие месяцы, но они будут активно давить на украинские тылы, нанося удары баллистическими и крылатыми ракетами.

"Единственный момент – за счет войны на Ближнем Востоке может уменьшиться использование Россией "Гераней" против нас, поскольку часть "Гераней" сейчас пойдет на Иран, а не полетит на наши головы. Пожалуй, это единственный плюс от войны на Ближнем Востоке для Украины", – подытожил он.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о последствиях войны в Иране для Украины и России, а также об изменении целей российских ракетных ударов по Украине весной-летом:

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклею в Харьковской области. Зафиксировано несколько "прилетов" вражеских БпЛА по территории жилой застройки.

Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия проводит учения и передислокацию стратегической авиации, а также оснащает бомбардировщики Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке на Украину.

О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

