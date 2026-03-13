Укр
Читать на украинском
"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 15:25
Самопровозглашённый президент Беларуси выступил с очередной порцией угроз в адрес НАТО.
Лукашенко угрожает нанести удар по странам НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru,

Ключевые тезисы Лукашенко:

  • Беларусь готова ответить на удары по "Орешнику"
  • У Минска есть ракеты для поражения целей на расстоянии 70–200 км
  • Беларусь не планирует атаковать соседние столицы, а лишь будет защищать свою территорию

Беларусь готова "достать" страны НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство "Белта".

Лукашенко пригрозил Альянсу "ответом", если объекты на белорусской территории окажутся под прицелом. Он посоветовал представителям НАТО "не лаять", намекнув, что Беларусь располагает средствами для нанесения ударов на расстоянии 70-200 километров.

"Вы что, думаете, если они будут считать законной целью объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не брякать языком и не лаять. Считают "Орешник" законной целью — пожалуйста", - сказал он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Минск не планирует наносить удары по соседним столицам, но готов защищать свою территорию.

"Я не говорю, что мы завтра взорвем этим "Орешником" Вильнюс, Варшаву или Киев. Боже упаси. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну. А чтобы не взорвался "Орешник", не лезьте к нам. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Помимо угроз, Лукашенко решил рассказать, как именно он собирается защищать российские ракетные комплексы. По его словам, "Орешник" — это мобильное оружие, которое планируют скрывать с помощью ложных целей.

"Десяток ложных целей. То есть на маршрут выйдет 10 машин. Сверху посмотрели — десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд всегда найдется противоядие", - заявил белорусский лидер.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС "Рубеж" / Инфографика: Главред

"Орешник" в Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, в сентябре прошлого года в Беларуси началось строительство новой военной базы под Минском, на которой планируется размещение российских ракет "Орешник".

Ранее сообщалось, что ракеты "Орешник" уже находятся на боевом дежурстве в Беларуси. С этой территории до Киева они могут долететь менее чем за 2 минуты.

Кроме того, в декабре 2025 года Лукашенко допустил, что Беларуси могут передать из России до десяти ракетных комплексов "Орешник". По его словам, этого хватит для безопасности страны.

О личности: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко – белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет – с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали самые массовые протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и проведения ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси Ракета Орешник





Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

