Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсировать

Город уже запустил пять новых трамваев, а еще три появятся на линии в ближайшее время.

Киев получил новые трамваи / коллаж: Главред, фото: kyivcity.gov.ua

В прошлом году Киев закупил 8 новых пассажирских вагонов

Новые трамваи разработаны с учетом современных требований к комфорту

На популярный трамвайный маршрут №27, соединяющий три района Левого берега Киева, вышли современные низкопольные вагоны украинского производства. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

По словам мэра, в прошлом году Киев закупил 8 новых пассажирских вагонов производства ООО "ТАТРА-ЮГ".

Все они будут работать на маршруте №27, который критически важен для сообщения Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов.

Новые трамваи разработаны с учетом современных требований к комфорту и безопасности:

вагоны имеют низкий пол и оборудованы откидными пандусами для маломобильных групп населения;

в салоне установлены системы кондиционирования и отопленияработает автоматизированная система оплаты проезда;

установлены камеры видеонаблюдения для контроля ситуации в салоне и снаружи;

дверь оборудована световыми и звуковыми сигналами для удобства пассажиров с нарушениями зрения или слуха.

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

В Киеве общественный транспорт будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

