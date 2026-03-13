Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсировать

- В прошлом году Киев закупил 8 новых пассажирских вагонов
- Новые трамваи разработаны с учетом современных требований к комфорту
На популярный трамвайный маршрут №27, соединяющий три района Левого берега Киева, вышли современные низкопольные вагоны украинского производства. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
Город уже запустил пять новых трамваев, а еще три появятся на линии в ближайшее время.
По словам мэра, в прошлом году Киев закупил 8 новых пассажирских вагонов производства ООО "ТАТРА-ЮГ".
Все они будут работать на маршруте №27, который критически важен для сообщения Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов.
Новые трамваи разработаны с учетом современных требований к комфорту и безопасности:
- вагоны имеют низкий пол и оборудованы откидными пандусами для маломобильных групп населения;
- в салоне установлены системы кондиционирования и отопленияработает автоматизированная система оплаты проезда;
- установлены камеры видеонаблюдения для контроля ситуации в салоне и снаружи;
- дверь оборудована световыми и звуковыми сигналами для удобства пассажиров с нарушениями зрения или слуха.
Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.
В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.
В Киеве общественный транспорт будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
