"Пилосос", "пилотяг" чи "пилосмок": как правильно назвать уборку в доме

Многие украинцы ежедневно используют слово "пылесосить", не зная, что его нет в авторитетных словарях — как правильно выражаться.

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Существует ли слово "пылесосить"? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Есть ли слово "пылесос" в украинском языке

Какие украинские синонимы к слову "пылесос" существуют

Как правильно сказать на украинском вместо "пылесосить"

Развитие технологий и появление новых бытовых приборов постоянно стимулируют эволюцию украинского языка, обогащая его новыми терминами и словосочетаниями. Однако вместе с техническим прогрессом часто возникают дискуссии о правильности использования некоторых привычных названий и уместности образования от них глаголов, которые ежедневно фигурируют в речи украинцев. Главред расскажет более подробно.

Разобраться в вопросах очистки дома от пыли в свое время помог известный доктор филологических наук Александр Пономарив. Лингвист четко объяснил, какие из распространенных названий популярного домашнего устройства являются нормативными, а от каких суржиковых форм следует уверенно отказаться для сохранения чистоты речи.

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Правильно ли говорить "пылесос"

Существительное "пылесос" является абсолютно уместным и нормативным для украинского языка. Его фиксируют как академический "Словарь украинского языка", так и "Большой толковый словарь современного украинского языка".

Для разнообразия речи можно использовать и другие полноценные синонимы:

"пилосмок";

"пилотяг";

"порохотяг" (реже употребляется);

"порохозбирач" або" знепорошувач" (специальные термины).

Видео о том, как выбрать пылесос, можно посмотреть здесь:

Почему не стоит говорить "пылесосить"

В отличие от существительного, широко распространенное глагол "пылесосить" употреблять не рекомендуется. Этого слова нет в авторитетных словарях, поскольку оно является калькой с русского языка.

Помимо происхождения, это слово создает трудности при склонении в первом лице единственного числа, вызывая сомнения: как сказать правильно — "я пылесошу" или "я пылесошу"?

Чтобы избежать языковых ошибок и недоразумений, этот глагол стоит заменять правильными описательными конструкциями: "убирать пылесосом", "чистить пылесосом" или "собирать пыль пылесосом".

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О личности: Александр Пономарив Александр Данилович Пономарив (1935–2022) — украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных трудов и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".

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