Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

Чем отличаются слова "хвиртка", "кватирка" и "калитка" — лингвист Александр Авраменко объяснил, какие варианты являются правильными в украинском языке.

Что такое калитка?

В повседневном общении нередко возникает путаница между словами "хвиртка", "кватирка" и "калитка". Из-за схожести звучания или под влиянием суржика и русизмов эти термины часто употребляют не по назначению. Однако каждое из этих слов имеет свое четкое, уникальное значение, закрепленное в украинском языке. Подробнее расскажет Главред.

Лингвист Александр Авраменко на YouTube-канале "Сниданок с 1+1" отмечает, что понимание разницы между этими терминами помогает сделать язык чище и богаче.

Кватирка — вместо "форточки"

Чаще всего ошибки допускаются при названии маленького окошка в комнате, предназначенного для свежего воздуха. Популярное в быту слово "форточка" является суржиком, которому в украинском языке есть точный соответник.

Правильным вариантом является слово "кватирка". Кватирка — это стекло в окне, вставленное в раму, которое можно открывать для проветривания помещения, — подчеркивает Александр Авраменко.

Хвиртка — для двора

Когда речь идет об элементе ограды или ворот, действует другое языковое правило. Небольшая входная дверца в заборе на украинском языке называется "хвиртка". Заменять это слово похожими по звучанию терминами ошибочно, поскольку они имеют совершенно другое значение.

Что на самом деле означает "калитка"

Больше всего ложных ассоциаций вызывает слово "калитка". Его часто ошибочно считают синонимом дверцы в заборе, однако в украинском языке оно обозначает старинные бытовые предметы и имеет анатомическое значение.

Калиткой называют кошелек, мешочек для табака (который также называют кисетом), — объясняет лингвист.

О персоне: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Комишуваха, Запорожская область) — украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

