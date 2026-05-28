Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

Сергей Кущ
28 мая 2026, 13:43
Рассказываем, когда будут главные церковные праздники, посты и важные даты православного календаря.
Новые даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю
Новые даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь многие церковные праздники начали отмечать на 13 дней раньше. Поэтому украинцы продолжают активно интересоваться, какими будут новые даты праздников в 2026 году по новому стилю.

Рассказываем, когда будут главные церковные праздники, посты и важные даты православного календаря.

Какие праздники изменили даты

После календарной реформы большинство неподвижных церковных праздников сместились на 13 дней назад. Именно поэтому теперь:

  • Рождество празднуют 25 декабря;
  • Крещение — 6 января;
  • День святого Николая — 6 декабря;
  • Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября.

При этом Пасха, Троица и Вознесение остаются переходящими праздниками, поэтому их даты ежегодно меняются.

Главные церковные праздники 2026 года

Верующие уже активно изучают церковный календарь 2026 года по новому стилю, чтобы заранее подготовиться к постам и большим праздникам.

Основные даты:

  • Крещение Господне — 6 января;
  • Сретение Господне — 2 февраля;
  • Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля;
  • Пасха — 12 апреля;
  • Вознесение Господне — 21 мая;
  • Троица — 31 мая;
  • Преображение Господне — 6 августа;
  • Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;
  • Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;
  • День святого Николая — 6 декабря;
  • Рождество Христово — 25 декабря.

Когда Петров пост в 2026 году

Июнь 2026 года пройдет под знаком Петрова поста. Он начинается после Троицы и длится с 8 июня по 11 июля.

Завершается пост праздником святых апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля.

Для многих верующих этот период считается временем молитвы, духовного очищения и ограничений в пище.

Какие праздники будут в августе 2026

Август традиционно считается месяцем важных богородичных праздников.

6 августа православные будут отмечать Преображение Господне — один из двунадесятых праздников. В народе этот день также называют Яблочным Спасом. Верующие традиционно освящают в церкви яблоки и другие фрукты.

С 1 по 14 августа длится Успенский пост, а уже 15 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

После перехода на новый стиль многие семьи продолжают ориентироваться одновременно на старый и новый календари. Особенно это касается смешанных семей и пожилых людей, которые привыкли к прежним датам.

Однако новый церковный календарь в Украине постепенно становится привычным, а большинство государственных выходных уже адаптированы под новые даты праздников.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

