Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь многие церковные праздники начали отмечать на 13 дней раньше. Поэтому украинцы продолжают активно интересоваться, какими будут новые даты праздников в 2026 году по новому стилю.
Рассказываем, когда будут главные церковные праздники, посты и важные даты православного календаря.
Какие праздники изменили даты
После календарной реформы большинство неподвижных церковных праздников сместились на 13 дней назад. Именно поэтому теперь:
- Рождество празднуют 25 декабря;
- Крещение — 6 января;
- День святого Николая — 6 декабря;
- Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября.
При этом Пасха, Троица и Вознесение остаются переходящими праздниками, поэтому их даты ежегодно меняются.
Главные церковные праздники 2026 года
Верующие уже активно изучают церковный календарь 2026 года по новому стилю, чтобы заранее подготовиться к постам и большим праздникам.
Основные даты:
- Крещение Господне — 6 января;
- Сретение Господне — 2 февраля;
- Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля;
- Пасха — 12 апреля;
- Вознесение Господне — 21 мая;
- Троица — 31 мая;
- Преображение Господне — 6 августа;
- Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;
- Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;
- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;
- День святого Николая — 6 декабря;
- Рождество Христово — 25 декабря.
Когда Петров пост в 2026 году
Июнь 2026 года пройдет под знаком Петрова поста. Он начинается после Троицы и длится с 8 июня по 11 июля.
Завершается пост праздником святых апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля.
Для многих верующих этот период считается временем молитвы, духовного очищения и ограничений в пище.
Какие праздники будут в августе 2026
Август традиционно считается месяцем важных богородичных праздников.
6 августа православные будут отмечать Преображение Господне — один из двунадесятых праздников. В народе этот день также называют Яблочным Спасом. Верующие традиционно освящают в церкви яблоки и другие фрукты.
С 1 по 14 августа длится Успенский пост, а уже 15 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
После перехода на новый стиль многие семьи продолжают ориентироваться одновременно на старый и новый календари. Особенно это касается смешанных семей и пожилых людей, которые привыкли к прежним датам.
Однако новый церковный календарь в Украине постепенно становится привычным, а большинство государственных выходных уже адаптированы под новые даты праздников.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
