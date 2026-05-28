Сможет догонять "Шахеды": в Украине испытали ракетный дрон из Эстонии

Сверхбыстрый беспилотник P4P быстрый и маневренный, что особенно важно для перехвата вражеских дронов.

Беспилотник P4P смодет охотить на российские дроны

В Украине испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик под названием P4P. Этот революционный БПЛА сочетает в себе вертикальный взлет мультикоптера и скорость ракеты.

Компания Alatyr Group, которая является разработчиком дрона, сообщила, что перехватчик может развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, которые движутся со скоростью около 500 км/ч. Ранее такие цели были недосягаемыми для обычных перехватчиков.

Известно, что P4P использует ракетный двигатель для быстрого приближения к цели.

Конструкция дрона довольно необычная. Он имеет вытянутый цилиндрический корпус, который обеспечивает идеальную аэродинамику во время горизонтального полета.

Как работает P4P

Четыре мощных электродвигателя поднимают аппарат вертикально вверх. После взлета включается ракетный ускоритель, который мгновенно разгоняет дрон к цели. Это делает P4P настоящим гибридом, и он не требует специальных взлетных полос или громоздких катапульт.

Ракетный двигатель в сочетании с электрическими моторами делает дрон быстрым и маневренным, что особенно важно для перехвата БПЛА.

Поскольку РФ активно работает над созданием более быстрых ударных беспилотников, эстонский перехватчик поможет бороться именно с ткими дронами.

Сейчас продолжается процесс совершенствования системы. Подробные характеристики и количество переданных единиц держат в секрете.

Как писал Главред, с мая 2026 года войска РФ используют против Украины новый реактивный ударный дрон "Герань-4", который значительно опаснее предыдущих версий.

Новый аппарат способен разгоняться до 500 км/ч и маневрировать на больших скоростях.

"Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги. Крылья теперь жестко соединены с центропланом, а количество технологических люков на корпусе уменьшено для снижения сопротивления воздуха.

В ГУР отметили, что предыдущие реактивные дроны "Герань-3" россияне собирали на основе планера бензиновой "Герани-2". Однако его прочности оказалось недостаточно для полетов на больших скоростях и активного маневрирования.

Отметим, страна-агрессор Россия изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население. Об этом пишет Business Insider.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока это нельзя назвать окончательно сформированной схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", - подчеркнул эксперт.

