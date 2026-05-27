Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

Юрий Берендий
27 мая 2026, 17:55
Эксперт пояснил, что формирование цен на продукты в Украине в значительной степени зависит от урожайности, сезонных факторов и соотношения спроса и предложения.
Цены на продукты в Украине — экономист рассказал, чего ожидать в июне

О чем идет речь в материале:

  • Цены в июне будут зависеть от логистики и топлива
  • Дорогое топливо больше всего повысит цены на молоко и мясо
  • Сезонный фактор постепенно снизит стоимость овощей

В июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сразу нескольких факторов — от сезонного увеличения предложения овощей нового урожая до стоимости топлива и логистики. Об этом заявил председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии Главреду.

"Во время войны это предложение в значительной степени зависит от логистики — то есть от того, насколько торговые организации, прежде всего сети супермаркетов, смогут обеспечивать поставки продуктов как отечественного производства, так и импортных товаров. Именно от совокупного предложения на рынке и будет формироваться конечная цена на каждый конкретный продукт", — пояснил он.

Новак отметил, что на ценовую ситуацию существенно влияет стоимость топлива, которая после некоторой стабилизации вновь остается высокой из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, пока конфликт продолжается, нет оснований ожидать снижения цен на топливо или понимания, до какого уровня оно может вернуться.

Он пояснил, что аграрные предприятия, торговые компании и перевозчики вынуждены работать с гораздо более высокими затратами на топливо, чем еще несколько месяцев назад. Это напрямую повышает себестоимость производства и влияет на конечные цены для потребителей, поскольку более дорогое топливо автоматически увеличивает расходы по всей цепочке поставок.

Экономист также уточнил, что больше всего подорожание топлива сказывается на товарах с коротким сроком хранения и тех, которые часто транспортируются. Речь идет прежде всего о мясной продукции, включая курицу, свинину и говядину, а также о молочных продуктах. Кроме того, это касается хлебобулочной продукции, поставляемой из пекарен и заводов, тогда как выпечка, изготовленная непосредственно в супермаркетах, менее зависима от логистики и имеет минимальные транспортные расходы.

"В целом по каждому продукту ситуация будет зависеть от предложения на рынке и от спроса потребителей. Если не будет ажиотажных информационных кампаний вроде призывов скупать гречку, рис, макароны или другие товары, и если большое количество украинцев не начнет массово покупать определенные продукты под влиянием таких информационных атак, искусственно провоцируя рост цен, то в итоге ситуацию будет определять рынок — на основе базового закона спроса и предложения в отношении каждого конкретного продукта", — отметил он.

Экономист Андрей Новак отметил, что уровень урожайности также влияет на уровень цен, однако большинство базовых продуктов Украина производит в достаточных объемах для внутреннего потребления и обеспечения рынка. Он пояснил, что экспортируемая продукция, в частности зерновые, масличные культуры и курятина, формирует прежде всего экспортные доходы аграрного сектора, тогда как для внутренних нужд собственного производства обычно хватает.

По его словам, в июне усиливается сезонный фактор, ведь на рынок начинает поступать продукция нового урожая, как тепличная, так и с открытого грунта. По мере роста предложения цены, как правило, снижаются, хотя масштаб этого снижения зависит от конкретных товаров.

Новак уточнил, что для массовых отечественных овощей, таких как свекла, картофель, морковь, лук и капуста, будут действовать одни ценовые тенденции, тогда как импортные продукты будут формироваться под влиянием других факторов.

"Из года в год мы уже неоднократно наблюдали, что в один сезон, например, резко дешевеют помидоры, а в другой такого скачка вниз не происходит. Поэтому все будет зависеть от сезонного фактора, спроса и предложения на рынке фактически по каждой номенклатуре продуктов питания, особенно сезонных", — резюмировал эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред — инфографика

Цены на продукты в Украине — последние новости по теме

Напомним, цены на молодой картофель упали в среднем на 15% из-за увеличения предложения нового урожая, но некоторые овощи, такие как капуста, наоборот, дорожают. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, что сезонные колебания связаны с балансом спроса и предложения на рынке. Подобные тенденции оказывают значительное влияние на формирование цен в июне.

Отметим, что цены на белокочанную капусту в Украине выросли на 75% из-за дефицита продукции и исчерпания прошлогодних запасов. Аналитики отмечают, что при сохранении спроса дефицит может привести к дальнейшему подорожанию. Такие изменения отражаются и на других продуктах борщевого набора, что важно для потребителей и аграрного сектора.

Как ранее сообщал Главред, прогнозируется новый скачок цен на продукты питания, в частности мясо и хлеб, что обусловлено подорожанием топлива и ростом себестоимости производства. Директор департамента аналитических исследований Александр Печерицин подчеркнул, что цены будут расти больше всего на товары с высокими логистическими затратами и топливным компонентом. Это создает риски для стабильности цен на украинском рынке.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

