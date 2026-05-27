Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средства

Руслана Заклинская
27 мая 2026, 16:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Раствор из нескольких доступных ингредиентов полностью избавляет растения от насекомых за несколько обработок.
Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средства
Как избавиться от белокрылки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео tiktok.com/@ivan_savvv, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Каковы основные признаки появления белокрылки на растениях
  • Какие существуют методы борьбы с вредителем
  • Как правильно обрабатывать растения, чтобы избавиться от белокрылки

Белокрылка является одним из самых опасных вредителей в теплицах, особенно на томатах и других овощах. Она активно размножается в теплой и влажной среде, быстро заселяет растения и высасывает их сок, ослабляя урожай.

Главред узнал, как обнаружить опасного вредителя и избавиться от него.

видео дня

Какие культуры чаще всего поражает белокрылка

Больше всего от белокрылки страдают томаты, огурцы, сладкий перец и баклажаны. В теплице у нее нет естественных врагов, поэтому она быстро заселяет всю площадь и одновременно поражает несколько видов растений. Из-за этого даже локальное заражение может перерасти в массовую проблему.

Как распознать белокрылку на ранней стадии

Первые признаки заражения часто незаметны, но внимательный осмотр позволяет вовремя обнаружить проблему. При встряхивании растения с нижней стороны листьев поднимаются мелкие белые мушки. На листьях появляется липкий налет — продукт жизнедеятельности вредителя. Со временем листья желтеют, скручиваются, а на поверхности может возникать черный налет сажистого грибка. Растение постепенно слабеет и хуже плодоносит.

Какие существуют способы борьбы с белокрылкой

Эффективная борьба всегда должна быть комплексной. Механические методы включают установку желтых липких ловушек, которые привлекают взрослых особей, а также промывание листьев водой для уменьшения количества вредителей. Важно регулярно удалять сильно пораженные листья, чтобы остановить распространение.

Биологические методы предусматривают использование естественных врагов белокрылки или специальных биопрепаратов, которые уменьшают ее численность без вреда для растений.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит капуста / Инфографика: Главред

Химические средства применяют в случае сильного заражения. Это инсектициды системного или контактного действия, которые проникают в растение или действуют при контакте с вредителем. Обработку обычно повторяют несколько раз с интервалом в несколько дней, чтобы уничтожить новые поколения насекомых.

Как правильно обрабатывать растения

Самое важное правило — обрабатывать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, где белокрылка прячется чаще всего. Обработку проводят в вечернее время или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

Также важно обрабатывать не только растения, но и саму теплицу, ведь вредитель может оставаться на конструкциях и почве. Для устойчивого результата обычно требуются повторные обработки через 5-7 дней.

Можно ли полностью избавиться от белокрылки

Полностью уничтожить белокрылку в теплице сложно, но контролировать ее популяцию — вполне реально. Главное — не пропускать циклы развития вредителя и действовать системно. Если прекратить борьбу раньше времени, насекомое быстро восстанавливает численность.

Лучшие соседи по грядке для помидоров
Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

Как избавиться от белокрылки народными методами

На ранних стадиях заражения, или если вы категорически против использования химикатов на приусадебном участке, можно применить экологичные народные методы.

  1. Клейкие желтые ловушки. Белокрылку словно магнитом притягивает яркий желтый цвет. Развешивание специальных липких лент по периметру теплицы помогает массово вылавливать взрослых летающих особей. Ловушку можно сделать и самостоятельно, смазав куски желтого картона смесью касторового масла и вазелина.
  2. Чесночный настой. 150-200 г измельченных зубчиков чеснока заливают литром воды и настаивают в темном месте в течение 5 дней. Для опрыскивания кустов томатов используют раствор из расчета 6 мл полученного концентрата на 1 литр чистой воды.
  3. Мыльный раствор. Хозяйственное или дегтярное мыло натирают на терке и разводят в воде в пропорции 1:6. Полученной жидкостью тщательно промывают нижнюю часть листьев, механически смывая личинки и уничтожая защитную пленку вредителя.

Также в TikTok пользователь под ником ivan_savrii поделился простым рецептом для защиты капусты от вредителей. По его словам, в 10 литрах воды нужно растворить 2 столовые ложки аммиака, 2 столовые ложки моющего средства и добавить четверть бруска дегтярного мыла или 2 столовые ложки жидкого.

Полученным раствором мужчина советует тщательно обрабатывать капусту в вечернее время, когда нет солнца. Повторять процедуру он советует 3-5 раз через день.

Смотрите видео, как приготовить раствор от белокрылки:

@ivan_savvv Простой раствор МНЕ ПОМОГАЕТ‼️ Белокрылки нет‼️ #капуста#белокрылка#советы#обработка#вредители @ivan_savriy @ivan_savriy @ivan_savriy ♬ оригинальная аудиозапись - ivan_savriy

Как предотвратить появление вредителя в будущем

Взрослые бабочки не способны выжить в условиях суровых украинских морозов, однако их яйца и куколки прекрасно зимуют в верхних слоях почвы, растительных остатках и щелях каркаса теплицы. Поэтому профилактическая обработка теплицы осенью и весной является ключевым этапом борьбы.

По окончании сезона из теплицы необходимо полностью удалить все кусты помидоров, корни и сорняки. Весь растительный мусор подлежит немедленному сжиганию за пределами участка.

Каркас и стены теплицы (особенно стыки и труднодоступные места) нужно тщательно вымыть раствором медного купороса или хлорной извести.

Использование серных шашек поздней осенью или ранней весной (при температуре воздуха не ниже +10°C) позволяет газу проникнуть в мельчайшие микротрещины конструкции и уничтожить зимующих насекомых. Однако этот метод не подходит для теплиц с неокрашенным металлическим каркасом из-за риска коррозии.

Зимой рекомендуется держать двери и форточки теплицы полностью открытыми. Глубокое промерзание земли уничтожает большую часть личинок вредителей, укрывшихся в почве.

Комплексный подход позволяет значительно снизить риск заражения и сохранить урожай даже в сложных условиях теплицы.

Вас также может заинтересовать:

Об авторе: Иван Саврий

Иван Саврий — пользователь, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц.

Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад белокрылка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:37Политика
Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

17:00Фронт
В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

16:57Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Последние новости

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить возле вентилятораВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

Реклама
16:54

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средстваВидео

16:16

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

16:15

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

16:15

Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой

16:11

Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

15:51

Целый остров продают за "копейки", но покупателей ждет сюрприз

15:31

Известный украинский актер потерял жену: что произошло

15:19

Можно ли передаривать подарки — священник разъяснил все нюансыВидео

14:49

"Полстраны бухает": пьяная Волочкова набросилась на россиян

14:48

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

14:41

Люди с высоким IQ часто могут хранить дома вещи, которые удивляют ученых

Реклама
14:24

Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно политьВидео

14:08

Помидоры "взорвутся" урожаем: какое простое действие резко усиливает плодоношение

14:06

Гороскоп на завтра, 28 мая: Ракам — ловушка, Тельцам — захватывающая ситуация

13:59

"Скорее всего": банкир предупредил об изменениях на валютном рынке Украины в июне

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

13:50

Юрий Горбунов оказался под капельницами: что случилось

13:30

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не такВидео

13:25

Рецепт домашнего мороженого из двух ингредиентов - на вкус просто фантастика

13:23

В Ровенской области тысячи людей могут остаться без арендной платы: арестована компания депутата облсовета Ирины Костюшко — СМИ

13:23

Одесса в огне: россияне атаковали крупный магазин и автомобили ШахедамиВидео

12:58

Можно положить в шкаф или комод: какой запах моль ненавидит больше всегоВидео

12:57

Говорить "редіска" неправильно: как на самом деле следует называть овощ на украинском

12:41

Как долго ещё может продолжаться война: у Украины есть время, чтобы перехватить инициативу

12:29

Вместо рукколы и шпината: топ-10 сорняков, которые можно и нужно естьВидео

12:26

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:18

Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционерВидео

11:50

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

11:46

Пауки будут разбегаться, как от огня: запах какого растения навсегда прогонит их из дома

11:37

Блондин с голубыми глазами: как выглядит младший сын Меладзе и Джанабаевой

11:26

Мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел

Реклама
11:12

Пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым: ВСУ "вырезают" логистику ВС РФ

11:05

Как охладить квартиру без кондиционера в жару: лайфхак от испанцев

10:55

ВСУ перешли в наступление, россияне отступают: Тимочко — о ситуации на фронте

10:47

Варум рассказала об изменах Агутина: "он цунами"

10:42

Посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для посева и посадки

10:36

Что будет с ценами на молоко и молочные продукты летом: прогноз эксперта

09:42

РФ готовит опасный план атак через Беларусь: какие области и трассы под угрозой

09:26

Атака на Крым и Кубань: под удар ракет попали НПЗ и штаб ВВС РФ - деталиВидео

09:25

Трем знакам зодиака с этого момента и до конца июня 2026 года повезет с деньгами

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять