"Скорее всего": банкир предупредил об изменениях на валютном рынке Украины в июне

Анна Косик
27 мая 2026, 13:59
В следующем месяце курс гривны будет зависеть сразу от нескольких факторов.
доллар, евро, гривна
Прогноз изменений на валютном рынке в июне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лесовой:

  • Курс гривны в июне будет зависеть от многих факторов
  • Курс валют в Украине в следующем месяце, скорее всего, будет контролируемым

В июне на курс гривны будут влиять сразу несколько факторов: потребности импортеров, инфляция, ситуация с международным финансированием, ход войны и решения Национального банка.

Об этом Главреду рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, на данный момент эти факторы в совокупности не создают предпосылок для резкого курсового обвала.

"Скорее всего, в начале лета рынок будет двигаться по привычному сценарию: с определенными колебаниями, но без неконтролируемой девальвации", — отметил банкир.

Что будет влиять на курс валют

Один из главных вопросов в июне, который будет влиять на курс валют в Украине, — это перспектива получения первого транша из кредитного пакета ЕС в размере 90 миллиардов евро.

"Внешние поступления дают государству возможность бесперебойно финансировать оборону, социальные программы и другие первоочередные расходы. В то же время они поддерживают международные резервы и формируют более спокойные ожидания на валютном рынке. Для бизнеса и граждан своевременное поступление такой помощи является сигналом того, что у государства есть достаточные ресурсы для выполнения своих финансовых обязательств", — пояснил эксперт.

Также в следующем месяце курс гривны будет зависеть от темпов изменения потребительских цен, поскольку инфляция напрямую влияет на поведение граждан и компаний. В то же время майская статистика может несколько изменить восприятие ситуации.

"Если месячная инфляция в мае не превысит 0,5–0,7%, годовой показатель потенциально может снизиться до 7,7–8,0%. В таком случае инфляционный фактор останется важным, но уже не будет выглядеть как источник дополнительного резкого давления на гривну", — добавил Лесовой.

Поэтому по базовому сценарию в июне валютный рынок останется контролируемым и достаточно предсказуемым.

Повысится ли курс доллара до 46 гривен — прогноз экономиста

Главред писал, что, по словам экономиста и советника президента в 2019–2024 годах Олега Устенко, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

В госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар. Но если в начале года курс был ниже, то к концу года он может вырасти примерно до 46 гривен за доллар, чтобы выйти на запланированный среднегодовой показатель.

Курс валют в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что на 27 мая НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,27 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Накануне стало известно, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в зависимости от состояния украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

Ранее Сергей Мамедов прогнозировал, что до конца мая курс гривны к основным валютам может находиться в таких пределах: 43,8–44,8 грн за доллар, 50–52,5 грн за евро.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

