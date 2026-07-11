Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

Россия оказалась не полностью готова к масштабному использованию Украиной новых технологий.

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Украина массово применяет беспилотники / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

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РФ оказалась не полностью готова к масштабному использованию новых технологий

Украина сделала ставку на производство собственных ударных БПЛА

Массовое применение Украиной дальнобойных беспилотников стало неожиданным вызовом для России и показало, насколько быстро меняются современные методы ведения войны.

Об этом в авторской статье для Fox News заявил вице-президент Техасского фонда государственной политики, подполковник армии США в отставке Чак ДеВор.

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По его мнению, несмотря на продолжительность войны, Россия оказалась не полностью готова к масштабному использованию таких технологий. При этом эксперт отмечает, что подобная угроза стала серьезным испытанием и для других государств, поскольку эффективная защита от массовых атак дронов пока остается сложной задачей.

ДеВор указывает, что российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, жилым зданиям и медицинским учреждениям имеют ограниченный военный эффект и, скорее, направлены на давление на гражданское население. Однако, как отмечает аналитик, такие атаки не смогли ослабить сопротивление Украины.

В то же время Украина сделала ставку на производство собственных ударных беспилотников с использованием современных технологий и дальнобойного вооружения. По словам автора, украинские силы в основном поражают объекты, которые напрямую влияют на боеспособность российской армии: склады, логистические центры, топливную инфраструктуру, железнодорожные узлы и другие важные объекты снабжения.

По оценке ДеВора, эти действия привели к серьезным трудностям в обеспечении российских подразделений.

"Украинские удары фактически перевели значительную часть российского южного фронта в режим логистического локдауна", – пишет аналитик.

Особое внимание эксперт уделил атакам на российские нефтеперерабатывающие предприятия и энергетические объекты. Он утверждает, что за последнее время интенсивность таких ударов значительно выросла, а их последствия стали одними из самых заметных за весь период войны.

"Киев нанес ущерб российским мощностям по производству топлива, для чего Военно-воздушным силам армии США потребовались два полных года стратегических бомбардировок против нацистской Германии во время Второй мировой войны", – отметил он.

Как считает аналитик, дефицит топлива создает для российских властей необходимость перераспределять ресурсы между армией, гражданским сектором, транспортом и сельским хозяйством.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, украинские дальнобойные средства поражения все чаще используются против предприятий, выпускающих компоненты для российского вооружения, а также судов, связанных с экспортом нефти в обход санкций.

ДеВор считает, что происходящее должно стать уроком для США. По его мнению, американские военные объекты, флот, энергетическая система и другая критическая инфраструктура также могут столкнуться с угрозой массовых атак беспилотников.

"Противники могут запускать подобные рои дронов с Кубы или из Мексики, либо с китайских торговых судов, курсирующих у нашего побережья. Америка должна быстро усвоить эти уроки. Альтернатива – усвоить эти истины на собственном горьком опыте", – предупреждает аналитик.

Беспилотники ВСУ атаковали объекты в тылу РФ: детали операции

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российских войск на временно оккупированных территориях.

По информации военных, в результате атаки были поражены 36 целей, расположенных в глубоком тылу противника. Среди объектов, ставших целью ударов, назывались командные пункты, радиолокационные станции, логистические узлы, а также элементы инфраструктуры, отвечающие за поставки топлива и обеспечение электроэнергией.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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