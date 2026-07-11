Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сода или разрыхлитель - в чём разница и что лучше добавлять в тесто

Марина Иваненко
11 июля 2026, 20:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сода и разрыхлитель действуют по-разному. Расскажем, когда следует использовать каждый из этих ингредиентов и почему их не всегда можно заменить.
Сода или разрыхлитель
Сода или разрыхлитель / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Чем отличаются сода и разрыхлитель для теста
  • Когда использовать каждый ингредиент для пышной выпечки

При приготовлении выпечки хозяйки часто используют либо соду, либо разрыхлитель. Оба продукта помогают тесту подняться и стать пышным, однако они имеют разный химический состав и действуют по разным принципам. Поэтому просто заменить один ингредиент другим в рецепте не получится. Разобраться в особенностях использования этих продуктов поможет Главред.

видео дня

Когда сода работает лучше всего и какие продукты ей нужны

Как рассказывают на YouTube-канале Александра Германа, пищевая сода - это чистый бикарбонат натрия. Сама по себе она не способна разрыхлить тесто, ведь для начала реакции ей обязательно нужна кислая среда. Когда сода вступает в контакт с кислотой, выделяется углекислый газ, который делает выпечку пористой и воздушной.

Соду целесообразно использовать только тогда, когда в рецепте есть кислые компоненты:

  • кефир, сметана или простокваша;
  • лимонный сок или уксус;
  • ягодное или фруктовое пюре;
  • натуральный какао-порошок или шоколад.

Раньше соду часто гасили уксусом прямо в ложке перед добавлением в тесто. Современные кулинары не рекомендуют этого делать. В таком случае основная реакция с выделением углекислого газа происходит в воздухе, а не внутри теста, поэтому выпечка может хуже подняться.

Видео о том, чем отличается сода от разрыхлителя, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать разрыхлитель для идеальной выпечки

Разрыхлитель, или пекарский порошок, - это готовая смесь, которая уже содержит соду, сухую кислоту и муку или крахмал в качестве разделителя. Ему не нужны кислые ингредиенты в тесте, ведь все необходимые компоненты для реакции уже входят в состав.

Разрыхлитель начинает действовать сразу после контакта с любой жидкостью - водой, молоком или яйцами. Именно поэтому замешанное тесто нужно как можно быстрее ставить в духовку, иначе углекислый газ начнёт выходить ещё до выпечки.

Зачем добавлять и соду, и разрыхлитель одновременно

Иногда в рецептах одновременно используют и соду, и разрыхлитель. Это оправдано, если в тесте много кислых продуктов.

Нейтрализовать большое количество кислоты и одновременно поднять тяжелое тесто только содой бывает сложно. Поэтому эти ингредиенты действуют в два этапа:

  • сода мгновенно вступает в реакцию с кислотой во время замеса, делая тесто более мягким и способствуя образованию румяной корочки;
  • разрыхлитель активируется позже - во время нагрева в духовке, продолжая поднимать выпечку и формировать её объём и структуру.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал Александра Германа

YouTube-канал Александра Германа - авторский познавательный канал, на котором публикуются видео с разъяснением бытовых, кулинарных и научно-популярных тем. Автор доступно рассказывает о свойствах продуктов, распространённых ошибках и полезных лайфхаках, опираясь на практические примеры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт сода печенье интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

20:50Украина
Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:12Аналитика
Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

19:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Последние новости

21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

Реклама
19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

18:29

Нужно ли обрезать хвостики у огурцов — главный миф о консервировании

17:46

Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

17:45

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

17:33

Скандал в ВСУ: объявлен в розыск командир 155 ОМБр, в чем его обвиняют

17:30

Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожайВидео

17:21

Павлик сделал заявление о своем браке с разницей в 29 лет: "Для меня делает"

Реклама
17:15

Гороскоп Таро на завтра 12 июля: Овнам - подумать, Близнецам - шаг вперед

17:15

Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

16:52

"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

16:45

Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

16:38

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

16:33

"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

16:22

Талант приносит деньги: какие даты рождения считают "особенными"

16:18

Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

15:54

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

15:54

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

15:46

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенокФото

15:45

Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардеробаВидео

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

15:23

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:04

Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

14:55

Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

14:17

Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Реклама
13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

12:50

Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

12:11

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

12:06

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

11:23

Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять