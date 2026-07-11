Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

Читайте в материале:
- Чем отличаются сода и разрыхлитель для теста
- Когда использовать каждый ингредиент для пышной выпечки
При приготовлении выпечки хозяйки часто используют либо соду, либо разрыхлитель. Оба продукта помогают тесту подняться и стать пышным, однако они имеют разный химический состав и действуют по разным принципам. Поэтому просто заменить один ингредиент другим в рецепте не получится. Разобраться в особенностях использования этих продуктов поможет Главред.
Когда сода работает лучше всего и какие продукты ей нужны
Как рассказывают на YouTube-канале Александра Германа, пищевая сода - это чистый бикарбонат натрия. Сама по себе она не способна разрыхлить тесто, ведь для начала реакции ей обязательно нужна кислая среда. Когда сода вступает в контакт с кислотой, выделяется углекислый газ, который делает выпечку пористой и воздушной.
Соду целесообразно использовать только тогда, когда в рецепте есть кислые компоненты:
- кефир, сметана или простокваша;
- лимонный сок или уксус;
- ягодное или фруктовое пюре;
- натуральный какао-порошок или шоколад.
Раньше соду часто гасили уксусом прямо в ложке перед добавлением в тесто. Современные кулинары не рекомендуют этого делать. В таком случае основная реакция с выделением углекислого газа происходит в воздухе, а не внутри теста, поэтому выпечка может хуже подняться.
Видео о том, чем отличается сода от разрыхлителя, можно посмотреть здесь:
Как правильно использовать разрыхлитель для идеальной выпечки
Разрыхлитель, или пекарский порошок, - это готовая смесь, которая уже содержит соду, сухую кислоту и муку или крахмал в качестве разделителя. Ему не нужны кислые ингредиенты в тесте, ведь все необходимые компоненты для реакции уже входят в состав.
Разрыхлитель начинает действовать сразу после контакта с любой жидкостью - водой, молоком или яйцами. Именно поэтому замешанное тесто нужно как можно быстрее ставить в духовку, иначе углекислый газ начнёт выходить ещё до выпечки.
Зачем добавлять и соду, и разрыхлитель одновременно
Иногда в рецептах одновременно используют и соду, и разрыхлитель. Это оправдано, если в тесте много кислых продуктов.
Нейтрализовать большое количество кислоты и одновременно поднять тяжелое тесто только содой бывает сложно. Поэтому эти ингредиенты действуют в два этапа:
- сода мгновенно вступает в реакцию с кислотой во время замеса, делая тесто более мягким и способствуя образованию румяной корочки;
- разрыхлитель активируется позже - во время нагрева в духовке, продолжая поднимать выпечку и формировать её объём и структуру.
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Об источнике: YouTube-канал Александра Германа
YouTube-канал Александра Германа - авторский познавательный канал, на котором публикуются видео с разъяснением бытовых, кулинарных и научно-популярных тем. Автор доступно рассказывает о свойствах продуктов, распространённых ошибках и полезных лайфхаках, опираясь на практические примеры.
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