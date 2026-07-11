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РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетах

Алексей Тесля
11 июля 2026, 19:36
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Разлет поражающих элементов стал причиной повреждения жилых домов и припаркованных автомобилей, пояснил Александр Ковтунов.
Киев
РФ обстреляла Киев ракетами / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

Главное:

  • Ракета, которой был нанесен удар по Киеву, была оснащена шрапнелью
  • Разлет поражающих элементов стал причиной повреждения домов и авто

Глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов сообщил, что ракета, которой был нанесен удар по Киеву в ночь на атаку, была оснащена шрапнельными элементами.

По его словам, это значительно увеличило площадь поражения и создало дополнительную опасность для мирных жителей.

видео дня

Как отметил руководитель районной администрации, именно разлет поражающих элементов стал причиной повреждения жилых домов и припаркованных автомобилей.

Вместе с тем он подчеркнул, что серьезных последствий для людей удалось избежать благодаря тому, что в момент удара на улице практически не было прохожих, а большинство жителей не находились возле окон.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ по Киеву

В Дарницком районе уже восстановили движение транспорта. Сейчас продолжаются ремонтные работы, включая восстановление дорожного покрытия. Также на месте функционирует штаб помощи, где оказывают поддержку пострадавшим, а коммунальные службы занимаются уборкой территории и временным закрытием поврежденных окон.

Смотрите видео - комментарий А.Ковтунова:

Screenshot
/ Скриншот

В ЦПД объяснили возможные цели ракетных ударов по Киеву

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался о ночной атаке на Киев, отметив, что, по его мнению, применение баллистических ракет в этой ситуации вряд ли было продиктовано исключительно военной необходимостью.

По словам Коваленко, подобные удары могут преследовать прежде всего психологические и информационные цели. Он считает, что такими действиями российская сторона пытается сформировать определенный общественный эффект, а также переключить внимание собственной аудитории с внутренних проблем, в том числе связанных с обеспечением топливом и ситуацией на автозаправочных станциях.

Глава ЦПД также выразил мнение, что атаки по гражданской инфраструктуре могут использоваться как инструмент информационного воздействия и быть частью более широкой пропагандистской стратегии.

Как писал Главред, российская атака на Киев привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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