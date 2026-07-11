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Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардероба

Кристина Трохимчук
11 июля 2026, 15:45
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Аксессуары способны превратить даже самый простой образ в стильный и завершённый без лишних затрат.
Основные аксессуары 2026
Основные аксессуары 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, Sabr6473, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • какие базовые аксессуары для гардероба стоит купить в первую очередь
  • как аксессуары делают образ дорогостоящим
  • какие модные аксессуары 2026 года остаются актуальными

Правильно подобранные аксессуары часто играют не меньшую роль, чем сама одежда. Именно они придают образу индивидуальность, помогают расставить акценты и создают ощущение завершенности. Главред расскажет о пяти аксессуарах, которые, по её мнению, должны стать основой любого гардероба.

Базовые аксессуары для гардероба

Стилист Елена Солев убеждена, что именно аксессуары часто становятся той деталью, которой не хватает большинству образов.

видео дня

"Если бы мне сегодня пришлось собирать свою коллекцию аксессуаров с нуля, эти пять я бы купила в первую очередь. При анализе гардеробов клиентов я часто вижу красивые вещи, но аксессуаров либо очень мало, либо их вообще нет. И именно поэтому образы часто выглядят незавершенными. Именно аксессуары делают стиль узнаваемым и интересным", – отмечает стилистка.

К списку базовых аксессуаров эксперт относит:

  • качественный кожаный ремень;
  • солнцезащитные очки;
  • шелковый платок;
  • универсальную сумку;
  • серьги.
Основные аксессуары для гардероба
Базовые аксессуары для гардероба / инфографика: Главред

Качественный ремень - основа стильного образа

По мнению стилистки, именно ремень является одним из самых важных аксессуаров. Он помогает сделать силуэт более пропорциональным, подчеркивает талию и даже самому простому наряду придает завершенный вид.

"На мой взгляд, это самый важный аксессуар в гардеробе. Он формирует пропорции, подчеркивает талию и буквально собирает образ воедино. Даже простая футболка с джинсами выглядит гораздо лучше. При выборе в первую очередь обращайте внимание на пряжку. Она должна быть геометрической формы - прямоугольной или квадратной. Цвет металла может быть любым, какой вам нравится больше", - объясняет Солев.

Ремень - универсальный аксессуар для гардероба
Ремень - универсальный аксессуар для гардероба / скриншот из видео

Какие солнцезащитные очки всегда в моде

Солнцезащитные очки не только защищают глаза, но и становятся одним из главных акцентов у лица. Именно поэтому лучше инвестировать в классические модели, которые не утратят актуальности уже в следующем сезоне.

"Это первое, что привлекает внимание к лицу. Выбирайте классические формы, которые не утратят актуальности через сезон. Это овальные и прямоугольные модели", - советует специалист.

Базовые солнцезащитные очки
Базовые солнцезащитные очки / скриншот из видео

Как носить шелковый платок

Шёлковый платок давно перестал быть аксессуаром только для шеи. Он легко меняет характер образа и открывает десятки вариантов стилизации.

"Один аксессуар - десятки способов ношения. На шее, в волосах, на сумке или даже вместо ремня. Именно такие мелочи создают ощущение завершенности и французского шика", - отмечает эксперт.

Шёлковый платок - как носить
Шёлковый платок - как носить / скриншот из видео

Какой должна быть универсальная сумка

Одна качественная базовая сумка способна сочетаться с большинством вещей в гардеробе. Лучше всего подходят модели лаконичной формы без излишних декоративных деталей.

"Если покупать одну, пусть это будет та, которая действительно подходит к большей части вашего гардероба. Обязательно кожаная, лаконичной формы, без лишних деталей и с минимумом фурнитуры. Лучше всего подходят базовые нейтральные цвета: не только черный, но также шоколадный, тауп, серый и бежевый", – говорит Солев.

Универсальная сумка 2026
Универсальная сумка 2026 / скриншот из видео

Какие серьги дополняют образ

Даже минималистичные серьги могут сделать внешний вид более выразительным и освежить лицо. Именно поэтому стилистка советует не пренебрегать этой деталью.

"Именно они красиво подчеркивают лицо. Это также могут быть винтажные массивные клипсы, органичные формы или небольшие серьги-кольца. Они делают образ завершённым даже тогда, когда на вас простая белая майка и белые широкие брюки", – подытоживает стилистка.

Модные серьги 2026
Модные серьги 2026 / скриншот из видео

Какие аксессуары выбрать для базового гардероба - советы стилиста:

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Об авторе: Елена Солев

Елена Солев (olenasolev) - украинская стилистка, работающая в Нюрнберге и Париже. В своем блоге она предлагает услуги по анализу гардероба, составлению сезонных капсульных коллекций и сопровождению во время шопинга в столице Франции. Эксперт специализируется на решении таких распространенных проблем, как избыток вещей при полном отсутствии идей для образов, поиск качественной базовой одежды вне трендов, а также создание стильного офисного гардероба.

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