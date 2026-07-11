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Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

Анна Косик
11 июля 2026, 12:06
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Вскоре Крым может превратиться в остров.
Крым, Путин
Путин рискует потерять контроль над Крымом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/news_kremlin

Главное:

  • Украина может превратить Крым в остров
  • Силы обороны отрезают россиян в Крыму на суше, в море и в воздухе

Воздушная кампания Украины по нанесению ударов средней дальности по временно оккупированному Крыму стала настоящим бременем для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Украина сейчас работает над перекрытием линий снабжения на полуострове и отрезанием Крыма с воздуха, суши и моря, чтобы он стал для россиян непригодным для жизни. Об этом пишет издание The Telegraph.

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"Сначала украинские беспилотники нанесли удары по сухопутному коридору и железнодорожным сообщениям, соединяющим Крым с Россией. Затем они поразили инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и башни ПВО. На этой неделе их атаки переключились на танкеры теневого флота", - говорится в статье.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Издание также называет пророческим заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о превращении Крыма из полуострова в остров.

Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, удары по морским танкерам и бензовозам свидетельствуют об изменении украинской стратегии. Эксперты отмечают, что украинские силы оперативно адаптировались к тому, что Россия начала активнее использовать морские маршруты для поставок топлива в Крым.

Смена тактики связана с ухудшением наземной логистики противника. Регулярные украинские удары по транспортной инфраструктуре и путям снабжения значительно затруднили доставку грузов между территорией России и оккупированным полуостровом. В результате российским войскам пришлось в большей степени полагаться на морские поставки топлива для покрытия возникшего дефицита.

Воздушная кампания Украины в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

Накануне, 10 июля, в Евпатории был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом. В 2024 году там была проведена масштабная модернизация на сумму 1 миллиард рублей.

Ранее, в ночь на 6 июля, Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказались нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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